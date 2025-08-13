Шабунину вручили обновленное подозрение

Что известно о деле Шабунина

Напомним, в июле ГБР объявило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы и использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.

Как известно, правоохранители провели обыски в воинской части в Чугуеве, куда недавно перевели Шабунина, и в его доме в Киеве.

Следователи ГБР отмечают, что подозреваемый, который мобилизовался в 2022 году, длительное время не появлялся к месту службы, а прикрывал свое отсутствие командировками, находясь в гражданских учреждениях, которые не относятся к Силам обороны.

Также следствие сообщило, что фигурант регулярно получал ежемесячное денежное обеспечение более 50 тысяч гривен.

В Центре противодействия коррупции заявили, что обыски проходили без решения суда. Сам Шабунин после обысков заявил, что президент Владимир Зеленский, "пользуясь войной, делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Что известно о Виталии Шабунине и деле против него - узнайте в материале РБК-Украина.