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У ЦПК повідомили деталі обшуків у Шабуніна і відреагували на підозри

П'ятниця 11 липня 2025 19:27
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У ЦПК повідомили деталі обшуків у Шабуніна і відреагували на підозри Фото: Віталій Шабунін (скрін відео)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Слідчі ДБР дійсно сьогодні провели обшуки у військовій частині та вдома у очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

"У Віталія під Чугуєвим у військовій частині проводиться обшук, у нас зв'язку з ним немає, у нього вилучили телефон, скоріше за все, отримали доступ до всіх його контактів. Паралельно з цим завершився обшук у будинку Віталія в Києві, де проживає дружина з дітьми", - розповіла вона.

За її словами, під час обшуку у рідних Шабуніна було вилучено телефони, комп'ютер та іншу техніку. Каленюк розповіла, що на обшуках були присутні двоє слідчих від ДБР та декілька осіб у військовій формі.

"Обшук відбувався без ухвали суду, що на Чугуївщині, що в Києві. Це відбувається в дуже екстраординарних випадках, якщо це якийсь серйозний злочинець, невідкладний обшук, у якому відключають телефони, планшети, відбирають телефони.. Вони не дочекалися адвоката, почали обшук без адвоката, він приїхав в кінці", - відповіла Каленюк.

Підозра в ухиленні від служби

На думку Каленюк, заяви про ухилення від служби - це нісенітниця, адже Шабунін мобілізувався добровільно у перший день повномасштабного вторгнення та мав ротації на сході.

" Його постійно анонімні Telegram-канали намагалися дискредитувати, поширювати, що він не так служить, не там служить. Він знає, що є кримінальне провадження стосовно його екс-командира ТРО, були спроби тиску на командира, щоб він дав свідчення проти Віталія, наскільки мені відомо, було навіть декілька кримінальних проваджень з цим наміром", - каже Каленюк.

На її думку, кримінальне провадження може бути пов'язано з тим, що Шабунін на службі продовжує публічно критикувати владу, а його ЦПК - викривати корупційні схеми.

Підозра щодо "шахрайства з позашляховиком"

"Ця тема постійно мусувалася на анонімних Telegram-каналах, що нібито Віталій користувався автомобілем, який призначений для потреб ЗСУ, автомобіль, який надали волонтери. Це авто зараз служить на фронті. Я нагадаю, що його туди (у частину під Чугуєвом, - ред.) перевели два дні тому дуже різко, дуже терміново, без якихось причин, без пояснень", - розповіла вона.

За її словами, це могли зробити, щоб вилучити телефон і отримати доступ до приватних комунікацій. А ще так важче організувати допомогу адвокатів, ніж у Києві.

"Поки що зв'язку з Віталієм немає, ми не розуміємо, що відбувається, завершилися чи не завершилися обшуки. Зараз немає адвоката, який на місці, ми над цим працюємо. Але факт в тому, що все вже провели - без адвоката, без суду", - підкреслила вона.

Що передувало

Сьогодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань провело обшуки за місцем служби голови правління ЦПК Віталія Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області, а також у його помешканні.

Згодом ДБР повідомило про підозру громадському активісту, який, за даними слідства, ухилявся від служби в армії та без дозволу користувався автомобілем, призначеним для ЗСУ.

Як з'ясувало РБК-Україна, мова дійсно про очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, у якого сьогодні проводилися обшуки.

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