У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій

Ситуація на ринку праці в Україні

За даними Держстату, середня зарплата у сфері "Інформація та телекомунікації" в першому кварталі 2025 року сягнула 65,5 тисяч гривень при середній по Україні в 23,5 тисяч гривень.

За даними масштабного Дослідження ринку праці 2024-2025, відкриті вакансії є на 23,8% підприємств в Україні. Найменше - у сфері "Інформація та телекомунікації" - лише 9,3%.

Рейтинг найбільш затребуваних професій для найму, згідно з опитуванням роботодавців: водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець.

За даними дослідження Державного центру зайнятості, найпоширенішою формою організації праці є традиційна форма роботи - на підприємстві. На це вказали 93,5% підприємств. Гнучкий режим використовують 14,4% роботодавців, а дистанційну роботу - 14%.

Незначна кількість опитаних роботодавців використовує на виробництві вахтовий метод (2,4%) і надомну роботу (0,9%).

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