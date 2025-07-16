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У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій

Фото: в IT-сфері стало значно менше вакансій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус, Анна Березіна

Найвищі зарплати в Україні давно отримують фахівці з IT-сфери. Але попит на їхню працю значно скоротився.

Про це в бліцінтерв'ю для РБК-Україна розповіли на кадровому порталі Work.ua.

"Якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, найбільше просідання вакансій бачимо у сфері IT (розробники, вебдизайнери, тестувальники)", - заявили Work.ua.

Також скоротилася кількість вакансій у сфері діловодства, туризму (екскурсовод, менеджер з туризму).

З усіх вакансій тільки 6% припадає на віддалену роботу. Водночас у претендентів запит на "дистанційку" дуже високий. Тому конкуренція за такі посади в 5-6 разів вища за середню на ринку.

За даними Work.ua, найактивніше шукають працівників ритейл, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, медицина. Серед найбільших роботодавців - "Аврора", "Фора", "Нова пошта", EVA, NOVUS, "АТБ", "Сільпо".

Фактично одним із роботодавців зараз виступають Сили оборони, які наразі розмістили майже 10 тисяч вакансій на Work.ua.

 

 

Ситуація на ринку праці в Україні

За даними Держстату, середня зарплата у сфері "Інформація та телекомунікації" в першому кварталі 2025 року сягнула 65,5 тисяч гривень при середній по Україні в 23,5 тисяч гривень.

За даними масштабного Дослідження ринку праці 2024-2025, відкриті вакансії є на 23,8% підприємств в Україні. Найменше - у сфері "Інформація та телекомунікації" - лише 9,3%.

Рейтинг найбільш затребуваних професій для найму, згідно з опитуванням роботодавців: водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець.

За даними дослідження Державного центру зайнятості, найпоширенішою формою організації праці є традиційна форма роботи - на підприємстві. На це вказали 93,5% підприємств. Гнучкий режим використовують 14,4% роботодавців, а дистанційну роботу - 14%.

Незначна кількість опитаних роботодавців використовує на виробництві вахтовий метод (2,4%) і надомну роботу (0,9%).

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ITЗарплата в Україні