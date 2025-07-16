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На "дистанційку" черга в 6 разів більша, а в ІТ – спад: що відбувається з ринком праці в Україні

Середа 16 липня 2025 06:00
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На "дистанційку" черга в 6 разів більша, а в ІТ – спад: що відбувається з ринком праці в Україні Фото: в Україні велика конкуренція на роботу в IT та віддалені вакансії (GettyImages)
Автор: Анна Березіна

Сучасні реалії суттєво впливають на ринок праці України. Роботодавці стають більш відкритими для новачків і ветеранів. Водночас ІТ-сфера, яка ще донедавна була флагманом, зараз переживає спад, а віддалену роботу шукають значно активніше, ніж її пропонують. Про головні тенденції, зарплати й нові тренди на ринку праці – у бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповіли у Work.ua.

Головне:

  • Що змінилося на ринку праці для шукачів без досвіду?
  • Які сфери активно наймають, а де – спад?
  • Як змінилися зарплати за рік і хто тепер заробляє більше?
  • Чи готові роботодавці наймати ветеранів?
  • Які нові професії з'являються для українців?

Знайти роботу сьогодні українці можуть і без досвіду, але конкуренція – особливо за "дистанційку" – вражає. А ще ІТ-галузь вже не така приваблива, як раніше, натомість з’являються нові запити – наприклад, на фахівців зі штучного інтелекту. Компанії активніше пропонують роботу ветеранам і студентам, а середні зарплати поступово зростають. Під час повномасштабного вторгення РФ в Україну актуальним став військовий рекрутинг та вакансії пов'язані з ветеранською політикою.

Про те, як змінюється ринок праці, де найактивніше шукають людей і як роботодавці підлаштовуються під нові реалії – в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповіли на кадровому порталі Work.ua.

Робота в Україні: актуальна ситуація

Український ринок праці змінюється під впливом багатьох чинників, серед яких не лише традиційна сезонна активність, а й виклики пов'язані з повномасштабною війною. Одні галузі більш активно шукають працівників, інші зменшують вакансії. Також ситуація з роботою різниться по регіонах.

– Скільки вакансій зараз публікується на Work.ua? Як змінюється ця цифра?

– Зараз на Work.ua розміщено понад 100 тисяч вакансій. Їхня кількість змінюється під впливом сезонних чинників. Найактивніший пошук кандидатів припадає на осінній бізнес-сезон, а найменшу кількість вакансій на сайті маємо в грудні, під час різдвяно-новорічних свят.

– Які сфери бізнесу сьогодні найактивніше шукають працівників?

– Це ритейл, готельно-ресторанний бізнес, гуртова торгівля, медицина. Серед найбільших роботодавців – "Аврора", "Фора", "Нова пошта", EVA, NOVUS, "АТБ", "Сільпо".

Варто зазначити також, що фактично одним з роботодавців зараз виступають Сили оборони, які наразі розмістили майже 10 тисяч вакансій на Work.ua.

На &quot;дистанційку&quot; черга в 6 разів більша, а в ІТ – спад: що відбувається з ринком праці в УкраїніФото: вакансії Сил оборони розміщують на порталах пошуку роботи (GettyImages)

– У яких сферах навпаки – помітне падіння кількості вакансій?

– Як порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, то найбільше просідання вакансій бачимо у сфері айті (розробники, вебдизайнери, тестувальники), діловодства, туризму (екскурсовод, менеджер з туризму).

– Де зараз легше знайти роботу – в офісі чи дистанційно?

– З-поміж усіх вакансій лише 6% припадають на віддалену роботу. Водночас у шукачів запит на "дистанційку" дуже високий. Тому конкуренція за такі посади в 5-6 разів вища за середню на ринку.

– Які регіони лідирують за кількістю пропозицій роботи?

– Найбільше вакансій у Києві та області – 33% від усіх пропозицій роботи (35 367). По 8% у Дніпропетровській (8 827) і Львівській (9 096) областях.

Які зарплати пропонують українцям

Рівень зарплати є одним із головних чинників, який спонукає до зміни чи пошуку роботи. За минулий рік в Україні зарплати зросли, проте у бюджетній сфері рівень оплати праці залишається нижче за ринковий.

– Наскільки зросли або зменшилися зарплати у популярних сферах за останній рік?

– За останній рік середня зарплата, за даними Work.ua, зросла на 22% (з 20 500 грн до 25 000 грн).

Серед найзатребуваніших посад цифри такі:

  • Продавець-консультант – 20 500 грн, +21%
  • Менеджер з продажу – 35 000 грн, +27%
  • Кухар – 26 500 грн, +23%
  • Касир – 20 000 грн, +21%
  • Водій – 32 000 грн, +28%
  • Вантажник – 22 500 грн, +25%
  • Бариста – 20 500 грн, +21%

Водночас, якщо враховувати період від початку повномасштабної війни, зарплати виросли у всіх галузях.

– Що із зарплатами у бюджетній сфері? Чи багато таких вакансій на сайті?

– Наразі на сайті 1 115 вакансій, розміщених державними організаціями. Здебільшого зарплати, пропоновані кандидатам, нижчі за середні на ринку.

Як змінюється підхід бізнесу до найму та мотивації працівників

Роботодавці в Україні теж адаптуються до нових реалій: змінюють підхід до вимог, переглядають бонуси та звертають більше уваги на соціальну відповідальність.

– Роботодавці стали більш вимогливими чи навпаки – лояльнішими до кандидатів?

– З одного боку, зараз як ніколи сприятливі умови для шукачів. На ринку праці дуже велика частка вакансій, де не вимагають досвід (45%), компанії готові навчати людей, яким бракує окремих навичок, вкладатися в перекваліфікацію.

З іншого боку, є певна тенденція до поєднання в одній професії великої кількості навичок. Наприклад, замість того, щоб шукати менеджера і перекладача, роботодавці скоріше наймуть менеджера зі знанням іноземної мови.

На &quot;дистанційку&quot; черга в 6 разів більша, а в ІТ – спад: що відбувається з ринком праці в УкраїніФото: роботодавці охоче беруть людей без досвіду (GettyImages)

– Чи скорочують компанії бонуси, соцпакети та інші бенефіти?

– Скоріше не скорочують, а переглядають. Якщо кілька років тому найпоширенішими бенефітами були подарунки, корпоративи, печиво в офісі, то зараз актуальні гнучкі формати роботи й соціальна відповідальність бізнесу (волонтерство, допомога ЗСУ).

– Чи зростає інтерес бізнесу до ветеранів, внутрішньо переміщений осіб, студентів?

– Ветерани, ВПО, студенти – це невідʼємна й велика частина ринку праці, для компаній було б практично неможливо не наймати ці категорії.

Якщо ж говорити про свідомий найм, то, наприклад, на Work.ua роботодавець може позначити, що за інших рівних умов віддасть перевагу кандидату-ветерану. Кількість таких вакансій зростає, зараз – 6 233.

Також практично чверть пропозицій роботи позначена як така, що компанія готова найняти на цю посаду студента.

Нові тренди на ринку праці

Останні роки змінили не лише умови праці, а й самі професії. Поряд із традиційними вакансіями з’являються ті, які ще донедавна здавались нестандартними. Роботодавці активніше розміщують подібні пропозиції

– Які нестандартні вакансії з’явилися останнім часом – ті, яких раніше не було?

– Найпомітніша зміна за останні три роки – це військовий рекрутинг, майже 10 000 вакансій до Сил оборони.

Як наслідок – вакансії, що повʼязані з ветеранською політикою чи роботою з ветеранами як цільовою аудиторією.

На &quot;дистанційку&quot; черга в 6 разів більша, а в ІТ – спад: що відбувається з ринком праці в УкраїніСкриншот work.ua

Ще один блок відносно нових професій – ті, що повʼязані з розвитком штучного інтелекту.

На &quot;дистанційку&quot; черга в 6 разів більша, а в ІТ – спад: що відбувається з ринком праці в Україні
Скриншот work.ua

– Що з ІТ-сферою: ринок відновлюється чи просідає?

– У цій сфері вакансій усе ще значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. І це не лише українська історія: в усьому світі 2022-2024 роки були періодом скорочень у техгігантах, як-от Meta, Microsoft, Amazon. Тож конкуренція зросла не лише на українському, а й на глобальному ринках.

– Чи росте попит на гнучкий графік та віддалену роботу?

– Так. Майже 18% людей, що мають резюме на Work.ua, шукають віддалену роботу. Конкуренція за дистанційні вакансії в 5-6 разів вища за середню.

Міграція та повернення

На тлі повномасштабної війни українці продовжують виїжджати з країни й повертатися, а бізнес – шукати способи подолати дефіцит кадрів.

– Чи зацікавлені роботодавці в поверненні українців з-за кордону?

– Роботодавці зацікавлені в подоланні дефіциту кадрів, яке складно уявити без збільшення кількості працездатного населення.

Проте цей виклик не вирішується лише роботою. Мінекономіки раніше заявляло, що для повернення українців з-за кордону необхідні чотири умови: безпека, робота з гідною зарплатнею, житло, інфраструктура (працюючі школи, садочки). Бізнес не може покрити всі ці потреби.

– Чи багато пропозицій з локацією "за кордоном"? Хто шукає таких працівників?

– Це геть невелика кількість вакансій (менш як 1% на сайті), переважно у сфері обслуговування. Для українців, які вимушено мешкають за кордоном, але хочуть працювати в українських компаніях, набагато бажанішою є віддалена робота.

На &quot;дистанційку&quot; черга в 6 разів більша, а в ІТ – спад: що відбувається з ринком праці в УкраїніФото: для українців за кордоном найбажанішою є дистанційна робота (freepik.com)

Про роботу порталу Work.ua

Щоб підтримати роботодавців у пошуку працівників, платформи з пошуку роботи теж адаптуються. Зокрема на порталі Work.ua з'являються нові опції для роботодавців та шукачів.

– Які нові функції для бізнесу з’явилися останнім часом?

– Ми постійно працюємо над удосконаленням платформи, щоб надавати найкращий сервіс пошуку роботи. Завдяки цьому минулого місяця досягли рекордного показника реєстрації нових кандидатів на сайті. В умовах дефіциту кадрів це дуже важливо для роботодавців.

Також з останніх важливих змін:

  • Почали рахувати, скільки шукачів отримали роботу завдяки сайту. Тепер ми знаємо, скільки людей не просто зайшли на сайт чи переглянули вакансію, а дійсно здобули роботу.

  • Надаємо доступ до резюме найбільш підхожих кандидатів, якщо вакансія зібрала дуже мало відгуків. Так ми прагнемо підтримати компанії, яким в умовах дефіциту кадрів складно знаходити фахівців.

  • Працюємо в напрямку працевлаштування ветеранів: запустили платформу "Назустріч", де зібрані вакансії, на які роботодавець віддасть перевагу кандидату-ветерану, і, відповідно, резюме ветеранів.

– Скільки компаній зараз активно публікують вакансії?

– За останні 3 місяці 69 540 компаній опублікували хоча б одну вакансію.

– Які пошукові запити найпопулярніші серед користувачів?

– Це, власне, найпопулярніші посади серед шукачів (менеджер з продажу, продавець-консультант, офіс-менеджер, менеджер по роботі з клієнтами, бариста, касир) і великі міста (Київ, Львів, Дніпро).

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