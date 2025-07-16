На "дистанційку" черга в 6 разів більша, а в ІТ – спад: що відбувається з ринком праці в Україні
Сучасні реалії суттєво впливають на ринок праці України. Роботодавці стають більш відкритими для новачків і ветеранів. Водночас ІТ-сфера, яка ще донедавна була флагманом, зараз переживає спад, а віддалену роботу шукають значно активніше, ніж її пропонують. Про головні тенденції, зарплати й нові тренди на ринку праці – у бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповіли у Work.ua.
Головне:
- Що змінилося на ринку праці для шукачів без досвіду?
- Які сфери активно наймають, а де – спад?
- Як змінилися зарплати за рік і хто тепер заробляє більше?
- Чи готові роботодавці наймати ветеранів?
- Які нові професії з'являються для українців?
Знайти роботу сьогодні українці можуть і без досвіду, але конкуренція – особливо за "дистанційку" – вражає. А ще ІТ-галузь вже не така приваблива, як раніше, натомість з’являються нові запити – наприклад, на фахівців зі штучного інтелекту. Компанії активніше пропонують роботу ветеранам і студентам, а середні зарплати поступово зростають. Під час повномасштабного вторгення РФ в Україну актуальним став військовий рекрутинг та вакансії пов'язані з ветеранською політикою.
Про те, як змінюється ринок праці, де найактивніше шукають людей і як роботодавці підлаштовуються під нові реалії – в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповіли на кадровому порталі Work.ua.
Робота в Україні: актуальна ситуація
Український ринок праці змінюється під впливом багатьох чинників, серед яких не лише традиційна сезонна активність, а й виклики пов'язані з повномасштабною війною. Одні галузі більш активно шукають працівників, інші зменшують вакансії. Також ситуація з роботою різниться по регіонах.
– Скільки вакансій зараз публікується на Work.ua? Як змінюється ця цифра?
– Зараз на Work.ua розміщено понад 100 тисяч вакансій. Їхня кількість змінюється під впливом сезонних чинників. Найактивніший пошук кандидатів припадає на осінній бізнес-сезон, а найменшу кількість вакансій на сайті маємо в грудні, під час різдвяно-новорічних свят.
– Які сфери бізнесу сьогодні найактивніше шукають працівників?
– Це ритейл, готельно-ресторанний бізнес, гуртова торгівля, медицина. Серед найбільших роботодавців – "Аврора", "Фора", "Нова пошта", EVA, NOVUS, "АТБ", "Сільпо".
Варто зазначити також, що фактично одним з роботодавців зараз виступають Сили оборони, які наразі розмістили майже 10 тисяч вакансій на Work.ua.
Фото: вакансії Сил оборони розміщують на порталах пошуку роботи (GettyImages)
– У яких сферах навпаки – помітне падіння кількості вакансій?
– Як порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, то найбільше просідання вакансій бачимо у сфері айті (розробники, вебдизайнери, тестувальники), діловодства, туризму (екскурсовод, менеджер з туризму).
– Де зараз легше знайти роботу – в офісі чи дистанційно?
– З-поміж усіх вакансій лише 6% припадають на віддалену роботу. Водночас у шукачів запит на "дистанційку" дуже високий. Тому конкуренція за такі посади в 5-6 разів вища за середню на ринку.
– Які регіони лідирують за кількістю пропозицій роботи?
– Найбільше вакансій у Києві та області – 33% від усіх пропозицій роботи (35 367). По 8% у Дніпропетровській (8 827) і Львівській (9 096) областях.
Які зарплати пропонують українцям
Рівень зарплати є одним із головних чинників, який спонукає до зміни чи пошуку роботи. За минулий рік в Україні зарплати зросли, проте у бюджетній сфері рівень оплати праці залишається нижче за ринковий.
– Наскільки зросли або зменшилися зарплати у популярних сферах за останній рік?
– За останній рік середня зарплата, за даними Work.ua, зросла на 22% (з 20 500 грн до 25 000 грн).
Серед найзатребуваніших посад цифри такі:
- Продавець-консультант – 20 500 грн, +21%
- Менеджер з продажу – 35 000 грн, +27%
- Кухар – 26 500 грн, +23%
- Касир – 20 000 грн, +21%
- Водій – 32 000 грн, +28%
- Вантажник – 22 500 грн, +25%
- Бариста – 20 500 грн, +21%
Водночас, якщо враховувати період від початку повномасштабної війни, зарплати виросли у всіх галузях.
– Що із зарплатами у бюджетній сфері? Чи багато таких вакансій на сайті?
– Наразі на сайті 1 115 вакансій, розміщених державними організаціями. Здебільшого зарплати, пропоновані кандидатам, нижчі за середні на ринку.
Як змінюється підхід бізнесу до найму та мотивації працівників
Роботодавці в Україні теж адаптуються до нових реалій: змінюють підхід до вимог, переглядають бонуси та звертають більше уваги на соціальну відповідальність.
– Роботодавці стали більш вимогливими чи навпаки – лояльнішими до кандидатів?
– З одного боку, зараз як ніколи сприятливі умови для шукачів. На ринку праці дуже велика частка вакансій, де не вимагають досвід (45%), компанії готові навчати людей, яким бракує окремих навичок, вкладатися в перекваліфікацію.
З іншого боку, є певна тенденція до поєднання в одній професії великої кількості навичок. Наприклад, замість того, щоб шукати менеджера і перекладача, роботодавці скоріше наймуть менеджера зі знанням іноземної мови.
Фото: роботодавці охоче беруть людей без досвіду (GettyImages)
– Чи скорочують компанії бонуси, соцпакети та інші бенефіти?
– Скоріше не скорочують, а переглядають. Якщо кілька років тому найпоширенішими бенефітами були подарунки, корпоративи, печиво в офісі, то зараз актуальні гнучкі формати роботи й соціальна відповідальність бізнесу (волонтерство, допомога ЗСУ).
– Чи зростає інтерес бізнесу до ветеранів, внутрішньо переміщений осіб, студентів?
– Ветерани, ВПО, студенти – це невідʼємна й велика частина ринку праці, для компаній було б практично неможливо не наймати ці категорії.
Якщо ж говорити про свідомий найм, то, наприклад, на Work.ua роботодавець може позначити, що за інших рівних умов віддасть перевагу кандидату-ветерану. Кількість таких вакансій зростає, зараз – 6 233.
Також практично чверть пропозицій роботи позначена як така, що компанія готова найняти на цю посаду студента.
Нові тренди на ринку праці
Останні роки змінили не лише умови праці, а й самі професії. Поряд із традиційними вакансіями з’являються ті, які ще донедавна здавались нестандартними. Роботодавці активніше розміщують подібні пропозиції
– Які нестандартні вакансії з’явилися останнім часом – ті, яких раніше не було?
– Найпомітніша зміна за останні три роки – це військовий рекрутинг, майже 10 000 вакансій до Сил оборони.
Як наслідок – вакансії, що повʼязані з ветеранською політикою чи роботою з ветеранами як цільовою аудиторією.
Скриншот work.ua
Ще один блок відносно нових професій – ті, що повʼязані з розвитком штучного інтелекту.
Скриншот work.ua
– Що з ІТ-сферою: ринок відновлюється чи просідає?
– У цій сфері вакансій усе ще значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. І це не лише українська історія: в усьому світі 2022-2024 роки були періодом скорочень у техгігантах, як-от Meta, Microsoft, Amazon. Тож конкуренція зросла не лише на українському, а й на глобальному ринках.
– Чи росте попит на гнучкий графік та віддалену роботу?
– Так. Майже 18% людей, що мають резюме на Work.ua, шукають віддалену роботу. Конкуренція за дистанційні вакансії в 5-6 разів вища за середню.
Міграція та повернення
На тлі повномасштабної війни українці продовжують виїжджати з країни й повертатися, а бізнес – шукати способи подолати дефіцит кадрів.
– Чи зацікавлені роботодавці в поверненні українців з-за кордону?
– Роботодавці зацікавлені в подоланні дефіциту кадрів, яке складно уявити без збільшення кількості працездатного населення.
Проте цей виклик не вирішується лише роботою. Мінекономіки раніше заявляло, що для повернення українців з-за кордону необхідні чотири умови: безпека, робота з гідною зарплатнею, житло, інфраструктура (працюючі школи, садочки). Бізнес не може покрити всі ці потреби.
– Чи багато пропозицій з локацією "за кордоном"? Хто шукає таких працівників?
– Це геть невелика кількість вакансій (менш як 1% на сайті), переважно у сфері обслуговування. Для українців, які вимушено мешкають за кордоном, але хочуть працювати в українських компаніях, набагато бажанішою є віддалена робота.
Фото: для українців за кордоном найбажанішою є дистанційна робота (freepik.com)
Про роботу порталу Work.ua
Щоб підтримати роботодавців у пошуку працівників, платформи з пошуку роботи теж адаптуються. Зокрема на порталі Work.ua з'являються нові опції для роботодавців та шукачів.
– Які нові функції для бізнесу з’явилися останнім часом?
– Ми постійно працюємо над удосконаленням платформи, щоб надавати найкращий сервіс пошуку роботи. Завдяки цьому минулого місяця досягли рекордного показника реєстрації нових кандидатів на сайті. В умовах дефіциту кадрів це дуже важливо для роботодавців.
Також з останніх важливих змін:
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Почали рахувати, скільки шукачів отримали роботу завдяки сайту. Тепер ми знаємо, скільки людей не просто зайшли на сайт чи переглянули вакансію, а дійсно здобули роботу.
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Надаємо доступ до резюме найбільш підхожих кандидатів, якщо вакансія зібрала дуже мало відгуків. Так ми прагнемо підтримати компанії, яким в умовах дефіциту кадрів складно знаходити фахівців.
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Працюємо в напрямку працевлаштування ветеранів: запустили платформу "Назустріч", де зібрані вакансії, на які роботодавець віддасть перевагу кандидату-ветерану, і, відповідно, резюме ветеранів.
– Скільки компаній зараз активно публікують вакансії?
– За останні 3 місяці 69 540 компаній опублікували хоча б одну вакансію.
– Які пошукові запити найпопулярніші серед користувачів?
– Це, власне, найпопулярніші посади серед шукачів (менеджер з продажу, продавець-консультант, офіс-менеджер, менеджер по роботі з клієнтами, бариста, касир) і великі міста (Київ, Львів, Дніпро).