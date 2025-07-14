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Рейтинг найбільш затребуваних професій: скільки готові платити роботодавці в Україні

Україна, Понеділок 14 липня 2025 11:35
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Рейтинг найбільш затребуваних професій: скільки готові платити роботодавці в Україні Фото: професія водія очолили рейтинг найбільш затребуваних (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Третина українських роботодавців (32,1%) вказали, що планують у 2025 році наймати працівників. Готові платити менше середньої зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025.

Рейтинг найбільш затребуваних професій для найму, згідно опитування роботодавців: водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець.

Поширені професії та середня зарплата

Професія

Частка вакансій, %

Середня зарплата, грн.

Водій автотранспортних засобів

5,6

17477

Підсобний робітник

3,4

10477

Швачка

2,7

14204

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

2,4

17206

Вантажник

2,0

14998

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

1,8

9092

Слюсар-ремонтник

1,7

15546

Менеджер (управитель)

1,7

17989

Касир торговельного залу

1,6

14021

Електрогазозварник

1,6

18756

Продавець продовольчих товарів

1,6

12854

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

1,6

16146

Водій автотранспортних засобів (водій таксі)

1,5

14412

Сестра медична (брат медичний)

1,5

14225

Слюсар з ремонту рухомого складу

1,3

11762

Найвищі зарплати пропонують електрогазозварникам, менеджерам та водіям.
Рейтинг найбільш затребуваних професій: скільки готові платити роботодавці в Україні

Потрібні робітники

У структурі найму працівників найбільший попит на ринку праці спостерігається серед кваліфікованих робітників із інструментом (25,9%) та робітників з обслуговування устаткування та машин (24,9%).

Значна частка найму у 2025 році припадає на найпростіші професії (12%). Відносно високий попит очікується на професіоналів (10,5%).

Менший попит спостерігається на працівників торгівлі та послуг (7,2%), керівників (6,2%), фахівців (6,2%), технічних службовців (3,8%) та кваліфікованих робітників сільського господарства (3,4%).
Рейтинг найбільш затребуваних професій: скільки готові платити роботодавці в Україні

Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

За даними опитування Державного центру зайнятості, найбільша частка опитаних безробітних (25,26%) орієнтується на дохід у межах від 8 до 12 тисяч гривень, що є найпоширенішим рівнем очікувань.

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