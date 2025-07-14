Рейтинг найбільш затребуваних професій: скільки готові платити роботодавці в Україні

Третина українських роботодавців (32,1%) вказали, що планують у 2025 році наймати працівників. Готові платити менше середньої зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025 .

Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.

Менший попит спостерігається на працівників торгівлі та послуг (7,2%), керівників (6,2%), фахівців (6,2%), технічних службовців (3,8%) та кваліфікованих робітників сільського господарства (3,4%).

Значна частка найму у 2025 році припадає на найпростіші професії (12%). Відносно високий попит очікується на професіоналів (10,5%).

У структурі найму працівників найбільший попит на ринку праці спостерігається серед кваліфікованих робітників із інструментом (25,9%) та робітників з обслуговування устаткування та машин (24,9%).

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

За даними опитування Державного центру зайнятості, найбільша частка опитаних безробітних (25,26%) орієнтується на дохід у межах від 8 до 12 тисяч гривень, що є найпоширенішим рівнем очікувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.