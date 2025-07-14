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Дистанційну роботу пропонують 15% роботодавців в Україні: в яких сферах найчастіше

Україна, Понеділок 14 липня 2025 12:53
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Дистанційну роботу пропонують 15% роботодавців в Україні: в яких сферах найчастіше Фото: Дистанційна робота дозволена на 15% підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найпоширенішою формою організації праці є традиційна форма роботи - на підприємстві. На це вказали 93,5% підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025.

Гнучкий режим використовують 14,4% роботодавців, а дистанційну роботу - 14%.

Незначна кількість опитаних роботодавців використовує на виробництві вахтовий метод (2,4%) та надомну роботу (0,9%).
Дистанційну роботу пропонують 15% роботодавців в Україні: в яких сферах найчастіше

Дистанційна форма роботи найчастіше використовується в галузі інформації та телекомунікацій (21,8%) та освітній галузі (20,6%).

Така форма роботи стала необхідністю через активні бойові дії, руйнування інфраструктури, евакуацію населення та загрози життю працівників. В таких умовах бізнеси, які мають можливість працювати віддалено, адаптувалися до нової реальності, забезпечуючи функціонування своїх підприємств, і особливо це помітно у прифронтових областях - в Луганській (80%), Донецькій (65,6%), Херсонській областях (60,9%).

Гнучкий режим праці використовують 20,2% роботодавців галузі транспорту, складського господарства та 19,5% тимчасового розміщення й організації харчування.

Гнучкість роботодавців

З числа опитаних роботодавців 42,9% надають можливість працівникам працювати неповний робочий день. Найбільше така можливість представляється в Миколаївській (63,8%) та Житомирській (58,6%) областях, найменший відсоток роботодавців, готовий до надання такої можливості, - у м. Київ (21,4%) та Дніпропетровській області (31,4%)

За результатами опитування безробітних, більшість (55,6%) віддає перевагу роботі повний робочий день. Третина респондентів (32,9%) бажали би працювати неповний робочий день, а 21% віддають перевагу віддаленій (дистанційній) роботі

Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.

Нагадаємо, рейтинг найбільш затребуваних професій для найму очолили: водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець.

За даними опитування Державного центру зайнятості, найбільша частка опитаних безробітних (25,26%) орієнтується на дохід у межах від 8 до 12 тисяч гривень,

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