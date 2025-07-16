В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось число вакансий

Самые высокие зарплаты в Украине давно получают специалисты из IT-сферы. Но спрос на их труд значительно сократился.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказали на кадровом портале Work.ua.
"Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, наибольшее проседание вакансий видим в сфере IT (разработчики, веб-дизайнеры, тестировщики)", - заявили Work.ua.
Также сократилось количество вакансий в сфере делопроизводства, туризма (экскурсовод, менеджер по туризму).
Из всех вакансий только 6% приходится на отдаленную работу. В то же время у соискателей запрос на "дистанционку" очень высок. Поэтому конкуренция за такие должности в 5-6 раз выше средней на рынке.
По данным Work.ua, наиболее активно ищут работников ритейл, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая торговля, медицина. Среди крупнейших работодателей - "Аврора", "Фора", "Новая почта", EVA, NOVUS, "АТБ", "Сильпо".
Фактически одним из работодателей сейчас выступают Силы обороны, которые на данный момент разместили почти 10 тысяч вакансий на Work.ua.
По данным Госстата, средняя зарплата в сфере "Информация и телекоммуникации" в первом квартале 2025 года достигла 65,5 тысяч гривен при средней по Украине в 23,5 тысяч гривен.
По данным масштабного Исследования рынка труда 2024-2025, открытые вакансии есть на 23,8% предприятий в Украине. Меньше всего - в сфере "Информация и телекоммуникации" - только 9,3%.
Рейтинг наиболее востребованных профессий для найма, согласно опросу работодателей: водитель автотранспортных средств, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец.
По данным исследования Государственного центра занятости, самой распространенной формой организации труда является традиционная форма работы - на предприятии. На это указали 93,5% предприятий. Гибкий режим используют 14,4% работодателей, а дистанционную работу - 14%.
Незначительное количество опрошенных работодателей использует на производстве вахтовый метод (2,4%) и надомную работу (0,9%).
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