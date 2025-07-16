В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось число вакансий

Ситуация на рынке труда в Украине

По данным Госстата, средняя зарплата в сфере "Информация и телекоммуникации" в первом квартале 2025 года достигла 65,5 тысяч гривен при средней по Украине в 23,5 тысяч гривен.

По данным масштабного Исследования рынка труда 2024-2025, открытые вакансии есть на 23,8% предприятий в Украине. Меньше всего - в сфере "Информация и телекоммуникации" - только 9,3%.

Рейтинг наиболее востребованных профессий для найма, согласно опросу работодателей: водитель автотранспортных средств, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец.

По данным исследования Государственного центра занятости, самой распространенной формой организации труда является традиционная форма работы - на предприятии. На это указали 93,5% предприятий. Гибкий режим используют 14,4% работодателей, а дистанционную работу - 14%.

Незначительное количество опрошенных работодателей использует на производстве вахтовый метод (2,4%) и надомную работу (0,9%).

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