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Зарплати в Україні зросли на чверть: кому платять понад 50 тисяч гривень

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 15:00
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Зарплати в Україні зросли на чверть: кому платять понад 50 тисяч гривень Фото: Зарплати українців зросли ще на 24% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла до 23 460 гривень. Фінансистами та айтішникам платять значно більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

У першому кварталі 2025 року найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 32,6% до 65 579 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 50 289 гривень. Зростання на 28,6%.

Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 30 868 гривень. Ріст на 17,3%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 20,6% до 28 184 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті - 14 307 гривень. За рік зарплати зросли на 13,1%.
Зарплати в Україні зросли на чверть: кому платять понад 50 тисяч гривень

Зарплати в Україні

Нагадаємо, в доларовому еквіваленті зарплати в Україні зросли у першому кварталі 2025 року до 562 доларів. Вони вище за довоєнні, коли вони складали 514 доларів.

Як зазначають в НБУ, брак працівників підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.

Крім того, за даними сайтів пошуку роботи, а також дослідження Державної служби зайнятості, очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат в майбутньому.

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Зарплата в Україні Державна служба статистики
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