Сейм Латвії заборонив перебування автомобілів, зареєстрованих у Білорусі, у країні

12 вересня Сейм Латвії підтримав у першому читанні поправки до закону "Про дорожній рух", які набудуть чинності з 1 листопада. Згідно з новими правилами, транспортні засоби, зареєстровані в Білорусі, більше не зможуть перебувати на території Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Поправки наказують, що білоруські автомобілі, які наразі перебувають у Латвії, мають бути вивезені або зареєстровані для участі в дорожньому русі в Латвії до 31 жовтня.

Після цієї дати білоруські транспортні засоби зможуть в'їжджати до Латвії тільки для транзитного перетину країни за умови подання заявки через електронну систему Дирекції безпеки дорожнього руху.

У разі недотримання нових правил, білоруські автомобілі будуть конфісковані на користь України. Однак законопроєкт містить винятки: він не торкнеться людей з обмеженою рухливістю, які керують автомобілями, зареєстрованими в Білорусі, і в'їжджають до Латвії для відвідування родичів.

Крім того, за рекомендацією Міністерства закордонних справ Латвії, особливі випадки, пов'язані з безпекою, також розглядатимуть індивідуально. У таких випадках необхідно отримати дозвіл від Служби фінансової розвідки для в'їзду до Латвії.