Литва слідом за Латвією заборонить в'їзд автомобілів із білоруськими номерами

З 18 липня Литва заборонить в'їзд автомобілів з білоруськими реєстраційними знаками. Їх не допускатимуть на територію Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу митниці Литви.

"Заборона на в'їзд на територію ЄС поширюється на легкові автомобілі, незалежно від громадянства їхнього власника або водія", - йдеться в повідомленні.

В'їзд на територію країни буде дозволено тільки автомобілям із дипломатичними номерами. Автомобілі, які вже перебувають на території країни, повинні покинути її до 18 січня 2025 року, інакше їх конфіскують.

Крім того, влада запроваджує тимчасовий виняток для автомобілів, не призначених для продажу, які належать білорусам із чинною посвідкою на проживання або візою. Для них в'їзд буде дозволено до 16 серпня.