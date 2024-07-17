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Литва слідом за Латвією заборонить в'їзд автомобілів із білоруськими номерами

Середа 17 липня 2024 14:33
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Литва слідом за Латвією заборонить в'їзд автомобілів із білоруськими номерами Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

З 18 липня Литва заборонить в'їзд автомобілів з білоруськими реєстраційними знаками. Їх не допускатимуть на територію Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу митниці Литви.

"Заборона на в'їзд на територію ЄС поширюється на легкові автомобілі, незалежно від громадянства їхнього власника або водія", - йдеться в повідомленні.

В'їзд на територію країни буде дозволено тільки автомобілям із дипломатичними номерами. Автомобілі, які вже перебувають на території країни, повинні покинути її до 18 січня 2025 року, інакше їх конфіскують.

Крім того, влада запроваджує тимчасовий виняток для автомобілів, не призначених для продажу, які належать білорусам із чинною посвідкою на проживання або візою. Для них в'їзд буде дозволено до 16 серпня.

Санкції проти Білорусі

Європейська рада раніше вирішила розширити санкції проти Білорусі через її підтримку російської агресії в Україні. У ЄС пояснили, що цей крок спрямований на запобігання обходу санкцій, запроваджених проти Росії, з огляду на тісну економічну інтеграцію між цими двома країнами.

Вчора Латвія заборонила в'їзд автомобілям на білоруських номерах.

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