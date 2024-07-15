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Латвія заборонила в'їзд автомобілів із білоруськими номерами з 16 липня

Понеділок 15 липня 2024 15:25
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Латвія заборонила в'їзд автомобілів із білоруськими номерами з 16 липня Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

З вівторка, 16 липня, з 00:01 особам із зареєстрованими в Білорусі автомобілями заборонено в'їзд до Європейського Союзу через латвійсько-білоруські та латвійсько-російські пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Служби державних доходів Латвії.

"Щоб знизити ризики обходу санкцій, Європейський Союз значною мірою привів санкції, запроваджені проти Білорусі, у відповідність до санкцій, запроваджених проти Росії, схваливши 8-й пакет санкцій проти Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, тепер заборонено імпорт з Білорусі товарів, які дозволяють Білорусі диверсифікувати джерела доходів і тим самим брати участь у російській агресії проти України. Серед іншого, це стосується і легкових автомобілів.

Тому з метою забезпечення виконання санкцій ЄС з 16 липня Латвія забороняє в'їзд на територію країни на транспортних засобах, зареєстрованих у Білорусі.

Водночас наголошується, що заборона на в'їзд не поширюється на транспортні засоби, призначені для використання дипломатичними та консульськими представництвами, зокрема делегаціями, посольствами та місіями під час поїздок.

Санкції проти Білорусі

Раніше Європейська рада ухвалила рішення розширити санкції проти Білорусі через її підтримку російської агресії в Україні.

У ЄС пояснили, що цей крок спрямований на запобігання обходу санкцій, введених проти Росії з огляду на тісну економічну інтеграцію між двома країнами.

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