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Естонія заборонила в'їзд автомобілям із білоруськими номерами

Четвер 18 липня 2024 09:01
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Естонія заборонила в'їзд автомобілям із білоруськими номерами Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія ухвалила рішення заборонити в'їзд автомобілям з білоруськими номерами. Аналогічне рішення раніше ухвалили Литва і Латвія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

У відомстві зазначили, що транспортним засобам із білоруськими номерними знаками буде заборонено в'їжджати в Естонію через естонські пункти перетину кордону, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або Європейському Союзі.

В обмежених випадках може бути зроблено виняток, зокрема з гуманітарних причин і для дипломатичних номерів.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд до ЄС автомобілів з білоруськими номерними знаками є правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати і підтримувати російську агресію в Україні.

Санкції проти Білорусі

Європейська рада раніше ухвалила рішення посилити санкції проти Білорусі у зв'язку з її підтримкою російської агресії в Україні. У ЄС пояснили, що цей крок спрямований на запобігання обходу санкцій, запроваджених проти Росії, з урахуванням тісної економічної інтеграції між двома країнами.

Днями Латвія заборонила в'їзд автомобілям на білоруських номерах. Пізніше аналогічну заборону запровадила Литва.

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