Естонія заборонила в'їзд автомобілям із білоруськими номерами

Естонія ухвалила рішення заборонити в'їзд автомобілям з білоруськими номерами. Аналогічне рішення раніше ухвалили Литва і Латвія.

У відомстві зазначили, що транспортним засобам із білоруськими номерними знаками буде заборонено в'їжджати в Естонію через естонські пункти перетину кордону, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або Європейському Союзі.

В обмежених випадках може бути зроблено виняток, зокрема з гуманітарних причин і для дипломатичних номерів.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд до ЄС автомобілів з білоруськими номерними знаками є правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати і підтримувати російську агресію в Україні.