Сейм Латвии запретил пребывание автомобилей, зарегистрированные в Беларуси, в стране
12 сентября Сейм Латвии поддержал в первом чтении поправки к закону "О дорожном движении", которые вступят в силу с 1 ноября. Согласно новым правилам, транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, больше не смогут находиться на территории Латвии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Поправки предписывают, что белорусские автомобили, которые в данный момент находятся в Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября.
После этой даты белорусские транспортные средства смогут въезжать в Латвию только для транзитного пересечения страны при условии подачи заявки через электронную систему Дирекции безопасности дорожного движения.
В случае несоблюдения новых правил, белорусские автомобили будут конфискованы в пользу Украины. Однако законопроект включает исключения: он не затронет людей с ограниченной подвижностью, управляющих автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжающих в Латвию для посещения родственников.
Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел Латвии, особые случаи, связанные с безопасностью, также будут рассматриваться индивидуально. В таких случаях необходимо получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда в Латвию.
Санкции против Беларуси
Европейский совет недавно принял решение об усилении санкций против Беларуси в ответ на ее поддержку российской агрессии в Украине. ЕС пояснил, что это направлено на предотвращение обхода санкций против России, учитывая тесные экономические связи между двумя странами.
В июле Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами, а вскоре аналогичный запрет был установлен и в Литве.
Также в середине июля Эстония приняла решение запретить въезд автомобилям с белорусскими номерами.
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