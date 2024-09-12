Сейм Латвии запретил пребывание автомобилей, зарегистрированные в Беларуси, в стране

12 сентября Сейм Латвии поддержал в первом чтении поправки к закону "О дорожном движении", которые вступят в силу с 1 ноября. Согласно новым правилам, транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, больше не смогут находиться на территории Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Поправки предписывают, что белорусские автомобили, которые в данный момент находятся в Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября.

После этой даты белорусские транспортные средства смогут въезжать в Латвию только для транзитного пересечения страны при условии подачи заявки через электронную систему Дирекции безопасности дорожного движения.

В случае несоблюдения новых правил, белорусские автомобили будут конфискованы в пользу Украины. Однако законопроект включает исключения: он не затронет людей с ограниченной подвижностью, управляющих автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжающих в Латвию для посещения родственников.

Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел Латвии, особые случаи, связанные с безопасностью, также будут рассматриваться индивидуально. В таких случаях необходимо получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда в Латвию.