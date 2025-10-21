"Северсталь" зазнає збитків: російська металургія повторює кризові 1990-ті

Падіння попиту і санкції обвалили російську металургію. Найбільша компанія "Северсталь" продовжує втрачати прибуток, відмовилася від дивідендів і скорочує персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Згідно з опублікованою в понеділок звітністю, у третьому кварталі компанія, що належить мільярдеру Олексію Мордашову, заробила лише третину від прибутку річної давності - 12,99 млрд рублів. За підсумками дев'яти місяців, чистий прибуток знизився на 57%, склавши 49,74 млрд рублів,

Виручка "Северстали" скоротилася на 18% за квартал і на 14% за дев'ять місяців, а показник EBITDA - на 45% і 40% відповідно.

При цьому вільний грошовий потік, що відображає різницю між надходженнями і витратами, виявився негативним: мінус 21,24 млрд рублів за січень-вересень. Тобто компанія втрачала у середньому по 2,3 млрд рублів щомісяця.

Обсяг грошових резервів "Северстали" (т.зв. "грошової подушки") з початку року скоротився майже вдвічі: на рахунках залишилося 72,2 млрд рублів проти 128,5 млрд на початку січня.

Зазначимо, що підприємство забезпечує близько 14% усієї виплавки сталі в РФ.

"Кризові явища в російській і світовій металургії посилюються", - зазначив гендиректор компанії Олександр Шевельов.

За його словами, внутрішній попит на метал знизився вже на 15%, а ділова активність знижується в усіх ключових галузях-споживачах. Через негативний грошовий потік, "Северсталь" знову відмовиться від виплати дивідендів акціонерам.

Санкції призвели до втрати третини експорту: у 2024-му році металурги змогли вивезти за кордон тільки 20 млн тонн проти 31 млн тонн у 2021-му.

У вересні Шевельов визнав, що нинішню кризу за масштабом можна порівняти із ситуацією в металургії в 1990-ті роки.

Скорочення персоналу

За даними джерел агентства Reuters, на тлі падіння попиту, зростання вартості кредитів і погіршення фінансових показників, більшість російських металургійних підприємств почали скорочувати персонал. Під звільнення насамперед потрапляють співробітники допоміжних підрозділів.

Інші джерела зазначають, що компанії розглядають варіант переходу на чотириденний робочий тиждень, як це вже зробили найбільші виробники автомобілів, але поки що не наважуються.

В металургії зберігається надлишок працівників, однак підприємства намагаються уникнути масових скорочень, додав співрозмовник агентства.