"Северсталь" терпит убытки: российская металлургия повторяет кризисные 1990-е

Падение спроса и санкции обрушили российскую металлургию. Крупнейшая компания "Северсталь" продолжает терять прибыль, отказалась от дивидендов и сокращает персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Согласно опубликованной в понедельник отчетности, в третьем квартале принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову компания заработала лишь треть от прибыли годичной давности - 12,99 млрд рублей. По итогам девяти месяцев, чистая прибыль снизилась на 57%, составив 49,74 млрд рублей,

Выручка "Северстали" сократилась на 18% за квартал и на 14% за девять месяцев, а показатель EBITDA - на 45% и 40% соответственно.

При этом свободный денежный поток, отражающий разницу между поступлениями и расходами, оказался отрицательным: минус 21,24 млрд рублей за январь-сентябрь. То есть компания теряла в среднем по 2,3 млрд рублей ежемесячно.

Объем денежных резервов "Северстали" (т.н. "денежной подушки") с начала года сократился почти вдвое: на счетах осталось 72,2 млрд рублей против 128,5 млрд в начале января.

Отметим, что предприятие обеспечивает около 14% всей выплавки стали в РФ.

"Кризисные явления в российской и мировой металлургии усиливаются", - отметил гендиректор компании Александр Шевелев.

По его словам, внутренний спрос на металл снизился уже на 15%, а деловая активность снижается во всех ключевых отраслях-потребителях. Из-за отрицательного денежного потока, "Северсталь" вновь откажется от выплаты дивидендов акционерам.

Санкции привели к потере трети экспорта: в 2024-м году металлурги смогли вывезти за рубеж только 20 млн тонн против 31 млн тонн в 2021-м.

В сентябре Шевелев признал, что нынешний кризис по масштабу сопоставим с ситуацией в металлургии в 1990-е годы.

Сокращения персонала

По данным источников агентства Reuters, на фоне падения спроса, роста стоимости кредитов и ухудшения финансовых показателей, большинство российских металлургических предприятий начали сокращать персонал. Под увольнения в первую очередь попадают сотрудники вспомогательных подразделений.

Другие источники отмечают, что компании рассматривают вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю, как это уже сделали крупнейшие производители автомобилей, но пока не решаются.

В металлургии сохраняется избыток работников, однако предприятия стараются избежать массовых сокращений, добавил собеседник агентства.