Західні санкції проти російської металургії не досягли очікуваного ефекту, - GMK Center

Західні санкції проти російської металургійної галузі не змогли зупинити експорт сталі та напівфабрикатів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичні дані GMK Center.

За інформацією видання, Росія змогла частково переорієнтувати експорт металопродукції з ЄС і США на ринки країн Азії, Близького Сходу та Північної Африки (MENA).

Європейський Союз, попри введені обмеження, продовжує імпортувати окремі види російської металургійної сировини в межах квот. Так, у січні-лютому 2025 року імпорт чавуну з РФ в ЄС сягнув 678,4 тис. т (+8,7 раза р/р), напівфабрикатів – 551,4 тис. т (+16,2%).

Незважаючи на санкційні обмеження, обсяги російського експорту сталі залишаються значними, здебільшого через попит у країнах, які їх не запроваджували, та відсутність повної заборони на імпорт російських напівфабрикатів до ЄС.

Додатковим підтримуючим фактором для експорту був демпінг на сталеву продукцію, що робило її більш привабливою для покупців.