Після можливої атаки дрона. "Северсталь" у РФ ремонтуватиме найбільшу доменну піч

На Череповецькому металургійному комбінаті в РФ зупиняють на капітальний ремонт першого розряду найбільшу доменну піч. Раніше підприємство потрапляло під можливу атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку " Северстали ".

Доменна піч №5 - найбільший агрегат з виробництва чавуну на комбінаті та в російській металургії. Її поточна продуктивність - 4,2 млн тонн чавуну на рік.

"Компанія "Северсталь" перейшла до зупинкового періоду капітального ремонту першого розряду доменної печі №5 (ДП-5) "Сєвєрянка" на Череповецькому металургійному комбінаті", - йдеться в повідомленні підприємства.

На початку березня в Череповці в районі металургійного комбінату стався вибух. Росіяни заявляли, що причиною нібито стала атака безпілотника.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Вологодської області Георгій Філімонов тоді заявив, що на один із найбільших металургійних комбінатів Росії нібито було здійснено атаку безпілотника.

За даними російських ЗМІ, вибух стався на "Северстали". А гендиректор заводу говорив, що на підприємстві стався "технологічний інцидент".

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