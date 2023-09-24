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В Севастополі пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

Фото: в Севастополі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері 24 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи - повідомляють про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Видання зазначає, що місцеві та російські Telegram-канали повідомляють про атаку дронів. 

Канал Кримський вітер з посиланням на інформацію очевидців заявляє про роботу сил ППО РФ в районі миса Фіолент і житлового масиву Балаклави.

Російська та окупаційна влада поки не коментувала вибухи.

Вибухи в Криму

Останнім часом вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів.

Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.

А 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

А керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

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