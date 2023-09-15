В окупованому Криму війська РФ, ймовірно, мають проблеми в роботі ППО, - ISW

ВСУ завдали удару за місцем розташування російської ЗРК неподалік Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.

Повідомляється, що напередодні СБУ та ВМС України провели операцію, під час якої під Євпаторією було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф". Українські сили завдали удару по радару та антенам системи С-400 за допомогою дронів, а потім знищили пускові комплекси двома крилатими ракетами "Нептун".

На геолокованих кадрах, опублікованих 14 вересня, видно вибух недалеко від Євпаторії та наступні клуби диму у цьому районі. Додаткові кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська нещодавно розмістили батарею С-400 неподалік Євпаторії і що вибух стався в тому ж місці, де в серпні 2022 року було розгорнуто російську систему С-400.

На думку аналітиків ISW, цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові до перехоплення ракет за допомогою своєї системи ППО, або не змогли це зробити.

Ключові висновки ISW :