ЗСУ знищують на друзки російські С-400, це дорога втрата для РФ, - ЗМІ

Україна знищує на друзки російські ЗРК С-400, якими вихвалявся Кремль. Це болюча та дорога втрата для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початок 2023 року в арсеналі Росії було близько 96 мобільних зенітно-ракетних комплексів С-400. В НАТО їх називають Sa-21 Growlers.

Голландське розвідувальне агентство Oryx зазначає, що українські військові знищували С-400 щонайменше 5 разів, зокрема, командні пункти, пускові установки та радари.

Як зазначає видання, система С-400 вважається російським еквівалентом американського комплексу Patriot. Фактично це модернізована версія радянської С-300.

За словами експертів, С-400 спочатку добре зарекомендувала себе в Україні, але тепер вона все частіше стає ціллю українських атак. Сідхарт Каушал з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute вважає, що втрата систем С-400 є болючим, дорогим і принизливим ударом по російській ППО.

При цьому два з п'яти випадків знищення російських С-4000 сталися за останній місяць: 23 серпня Україна вдарила по системі, які була розташована на заході Криму, а 14 вересня дрони атакували позицію ППО біля Євпаторії.

На думку військового експерта Девіда Хемблінга, втрата С-400 зробила російські цілі в Криму більш уразливими для атак крилатими ракетами Storm Shadow. За його словами, РФ, ймовірно, працює над посиленням оборони навколо С-400.

Знищення С-400 біля Євпаторії

Нагадаємо, 14 вересня контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну операцію біля окупованої Євпаторії. Як повідомили джерела РБК-Україна, захисники знищили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

По цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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