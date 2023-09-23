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Внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту генерали РФ важко поранені, - Буданов

Севастополь, Субота 23 вересня 2023 02:12
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Внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту генерали РФ важко поранені, - Буданов Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Начальник ГУР розповів, що внаслідок удару по Севастополю командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку генерал-полковник Олександр Романчук перебуває в дуже важкому стані.

Також без свідомості перебуває начальник штабу, командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ генерал-лейтенант Олег Цеков.

"Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі", - повідомив Буданов.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ. У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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