Внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту генерали РФ важко поранені, - Буданов

Внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Начальник ГУР розповів, що внаслідок удару по Севастополю командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку генерал-полковник Олександр Романчук перебуває в дуже важкому стані.

Також без свідомості перебуває начальник штабу, командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ генерал-лейтенант Олег Цеков.

"Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі", - повідомив Буданов.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ. У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.