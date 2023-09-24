В Севастополе раздались взрывы: сообщают о работе ПВО

Издание отмечает, что местные и российские Telegram-каналы сообщают об атаке дронов.

Канал Крымский ветер со ссылкой на информацию очевидцев заявляет о работе сил ПВО РФ в районе мыса Фиолент и жилмассива Балаклавы.

Российские и оккупационные власти пока не комментировали взрывы.

Взрывы в Крыму

В последнее время взрывы в Крыму участились. Нередко под ударом оказываются именно системы ПВО. Например, 14 сентября взрывы прогремели в Евпатории - там была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.

Newsweek отмечали, что ВСУ "уничтожают вдребезги" российские С-400, что является большой потерей для армии оккупанта. А аналитики ISW отмечали, что, учитывая регулярные взрывы в Крыму, у РФ есть проблемы с ПВО.

А 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них российские генералы.

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