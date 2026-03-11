ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Сервісні центри МВС раптово призупинили роботу: що сталося

13:04 11.03.2026 Ср
2 хв
В МВС розповіли, де шукати інформацію про відновлення надання послуг
aimg Валерій Ульяненко
Сервісні центри МВС раптово призупинили роботу: що сталося Фото: сервісні центри тимчасово зупинили роботу (фото: facebook.com/hsc.gov.ua)

Сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання послуг через позапланові технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного сервісного центру МВС.

Читайте також: У МВС розвінчали міф для майбутніх водіїв: чому "тренувальних маршрутів" не існує

"У зв’язку з позаплановими технічними роботами тимчасово призупинено надання послуг у сервісних центрах МВС. Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності", - сказано в заяві.

Українців попередили, що інформація щодо відновлення роботи сервісних центрів з'явиться на офіційних сторінках Головного сервісцентру у соцмережах.

Нагадаємо, Головний сервісний центр МВС повідомив, що визначити справжність водійського посвідчення за фотографією чи сканованою копією неможливо. Встановити автентичність документа можуть тільки візит до сервісцентру або спеціальна експертиза.

Зазначимо, кандидати у водії можуть самі обрати, на якому авто складати практичний іспит - на машині автошколи або сервісного центру МВС. При цьому вартість іспиту є фіксованою, маршрут і екзаменатор визначаються автоматично, а сам екзамен проходить під обов’язковою відеофіксацією.

Раніше РБК-Україна писало, у яких випадках водія можуть позбавити права керування та як відновити посвідчення після завершення строку покарання. Таке рішення ухвалює суд, зокрема за скоєння ДТП або водіння у стані сп’яніння.

Щоб повернути посвідчення, необхідно пройти медичний огляд і скласти іспити в сервісному центрі МВС, а перевірити чинність прав можна у відповідних реєстрах.

