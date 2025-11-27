Яке авто можна обрати для практичного іспиту на права: МВС дало роз’яснення

Кандидати у водії під час складання практичного іспиту можуть самостійно обрати транспортний засіб, на якому їм буде зручніше їхати за кермом - автомобіль автошколи або сервісного центру МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Як обрати автомобіль

Під час реєстрації в системі Е-Запис майбутній водій має зазначити, який транспортний засіб обирає - авто навчального закладу або сервісного центру МВС. В екзаменаційних хабах МВС доступний оновлений автопарк із сучасними автомобілями, перелік яких розміщений на сайті ГСЦ МВС у розділі "Послуги".

Водночас під час самого іспиту автомобіль та екзаменатора система визначає автоматично, а не на вибір кандидата.

Іспит на машині автошколи

Якщо кандидат обирає автомобіль автошколи, питання оренди та подачі транспорту потрібно узгоджувати самостійно. Машина має бути обладнана системою відеофіксації та належати акредитованому навчальному закладу - навіть якщо це не та автошкола, де проходило навчання.

У МВС зазначають, що частина кандидатів обирає саме навчальні автомобілі, бо вони вже звикли до них під час занять і почуваються впевненіше. Вартість оренди залежить від договору з автошколою, а сервісні центри МВС не впливають на формування ціни.

Скільки коштує практичний іспит

Вартість складання практичного іспиту не залежить від того, який автомобіль обирає кандидат і становить 420 гривень, також можливі банківські комісії. До цієї суми входить використання автомобіля сервісного центру, тож додатково за подачу авто платити не потрібно.

Як проходить іспит

Незалежно від обраного автомобіля, практичний іспит проходить під відеонаглядом. Маршрути для складання екзамену є фіксованими та доступні для ознайомлення на сайті Головного сервісного центру МВС.

Отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів можна за телефоном (044) 290-19-88, а також на сторінках ГСЦ МВС у Facebook та Instagram.