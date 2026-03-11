ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Сервисные центры МВД внезапно приостановили работу: что произошло

13:04 11.03.2026 Ср
2 мин
В МВД рассказали, где искать информацию о возобновлении предоставления услуг
aimg Валерий Ульяненко
Сервисные центры МВД внезапно приостановили работу: что произошло Фото: сервисные центры временно остановили работу (фото: facebook.com/hsc.gov.ua)

Сервисные центры МВД временно приостановили предоставление услуг из-за внеплановых технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного сервисного центра МВД.

Читайте также: В МВД развенчали миф для будущих водителей: почему "тренировочных маршрутов" не существует

"В связи с внеплановыми техническими работами временно приостановлено предоставление услуг в сервисных центрах МВД. Просим с пониманием отнестись к ситуации и приносим извинения за временные неудобства", - сказано в заявлении.

Украинцев предупредили, что информация о возобновлении работы сервисных центров появится на официальных страницах Главного сервисцентра в соцсетях.

Напомним, Главный сервисный центр МВД сообщил, что определить подлинность водительского удостоверения по фотографии или сканированной копии невозможно. Установить подлинность документа могут только визит в сервисцентр или специальная экспертиза.

Отметим, кандидаты в водители могут сами выбрать, на каком авто сдавать практический экзамен - на машине автошколы или сервисного центра МВД. При этом стоимость экзамена является фиксированной, маршрут и экзаменатор определяются автоматически, а сам экзамен проходит под обязательной видеофиксацией.

Ранее РБК-Украина писало, в каких случаях водителя могут лишить права управления и как восстановить удостоверение после завершения срока наказания. Такое решение принимает суд, в частности за совершение ДТП или вождение в состоянии опьянения.

Чтобы вернуть удостоверение, необходимо пройти медицинский осмотр и сдать экзамены в сервисном центре МВД, а проверить действие прав можно в соответствующих реестрах.

