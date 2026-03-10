У МВС розвінчали міф для майбутніх водіїв: чому "тренувальних маршрутів" не існує

У соціальних мережах та серед майбутніх водіїв поширюється хибна інформація про існування "тренувальних маршрутів" або можливість пробного проїзду перед іспитом у сервісному центрі МВС. Насправді ця інформація не відповідає дійсності.

Про те, як насправді проходить перевірка навичок та де потрібно готуватися до іспиту, розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Головного сервісного центру МВС .

Головне: Сервісні центри МВС не проводять тренувальних проїздів та не здійснюють підготовку кандидатів у водії.

та не здійснюють підготовку кандидатів у водії. Навчання керуванню відбувається виключно в акредитованих автошколах .

. Маршрути іспитів проходять дорогами загального користування та можуть змінюватися залежно від ситуації на дорозі.

та можуть змінюватися залежно від ситуації на дорозі. Під час практичного іспиту екзаменатор оцінює вже сформовані навички безпечного керування, а не процес навчання.

Де і як готуватися до іспиту

Порядок підготовки водіїв та процедура складання іспитів чітко визначені постановою Кабінету Міністрів України №340. Згідно з нормами, підготовка до практичного іспиту відбувається виключно під час навчання в акредитованих автошколах. Саме там кандидати відпрацьовують навички маневрування та поведінки на дорозі.

У МВС наголошують: сервісні центри не проводять тренувальних проїздів, оскільки їхнім основним завданням є лише перевірка рівня підготовки водія. Майбутнім кермувальникам радять практикуватися на різних дорогах загального користування, а не орієнтуватися лише на можливі маршрути поблизу сервісних центрів. Це допоможе навчитися правильно реагувати на дорожню ситуацію за будь-яких погодних умов.

Як проходить практичний іспит

Маршрути практичного іспиту проходять дорогами загального користування поблизу сервісних центрів МВС. Важливо розуміти, що вони не є статичними: конкретний шлях може змінюватися екзаменатором залежно від інтенсивності руху чи дорожньої ситуації.

Під час іспиту екзаменатор оцінює не процес навчання, а вже сформовані навички безпечного керування без стороннього втручання. Зокрема, перевіряється:

дотримання вимог ПДР та правильність виконання маневрів;

вміння орієнтуватися в умовах, що постійно змінюються;

безпечна взаємодія з іншими учасниками руху.

Консультації для кандидатів

Записатися на практичний іспит можна після завершення навчання в автошколі та успішного складання теоретичного іспиту. Для отримання консультацій щодо послуг сервісних центрів МВС працює телефонна лінія (044) 290-19-88.

Також корисна інформація та відповіді на найпоширеніші питання доступні на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС та на його сторінках у Facebook та Instagram.