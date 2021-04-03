Сервис Apple в Украине и YouTube без дизлайков. Главное из мира технологий

Сервисные центры в Украине смогут официально ремонтировать технику Apple, а YouTube тестирует новый дизайн без дизлайков. Тем временем Facebook все-таки проложит дополнительные кабели по морскому дну, чтобы улучшить интернет в транстихоокеанском регионе.

Об этом и другом в подборке главных новостей из мира технологий за минувшую неделю.

Apple будет работать с сервисными центрами в Украине

Американская компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами - IRP. Теперь и украинские сервисные центры могут официально получить доступ к оригинальным запчастям, руководству по ремонту и диагностике, а также все необходимые инструменты. Ранее это было доступно только авторизованным сервисам и магазинам Apple Store.

Чтобы поучаствовать в программе, сервисные центры должны подать заявку. Ее может отправить любая компания, заинтересованная в послегарантийном ремонте iPhone или Mac. Но купертиновцы не будут рассматривать кандидатов, которые используют товарный знак Apple в названии фирмы или веб-сайта. Для получения сертификата на ремонт продуктов Apple нужно сдать экзамен.

YouTube тестирует новый дизайн без счетчика дизлайков

YouTube готовится изменить дизайн и тестирует несколько вариантов дизайна, где не будет видно дизлайков. Ожидается, что теперь под видео не будет общедоступного счетчика дизлайков.

При этом производители контента, как и раньше, смогут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. А остальные пользователи все равно будут иметь возможность ставить их.

Фото: новый дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)

Facebook проложит кабели по дну Тихого океана

Тем временем Facebook хочет проложить два новых кабеля по морскому дну, чтобы соединить Сингапур и Индонезию с Северной Америкой. Ожидается, что они улучшат скорость интернет-соединения в транстихоокеанском регионе примерно на 70%. Инвестиции в проект пока не раскрываются.

Прокладка кабелей должна завершиться в 2023-2024 годах. На сегодня около 73% из 270-миллионного населения Индонезии постоянно пользуются интернетом, но только 10% имеют доступ к широкополосному соединению. В связи с этим целые регионы страны остаются без покрытия.

PayPal запустил расчеты криптовалютами

Международная платежная система PayPal запустила расчеты биткойнами и криптовалютами Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Пока эта возможность доступна для пользователей из США. Они могут свободно конвертировать криптовалюты на своих кошельках в момент покупки.

Ожидается, что в ближайшее время сервис будет доступным во всех 29 млн торговых точек, которые работают с PayPal. Кроме того, сообщается, что PayPal не будет брать комиссию за транзакции и разрешит использовать только одну криптовалюту для каждой отдельной покупки.

На iOS и Android запустят проездные с данными о COVID

Международная организация авиаперевозок (IATA) разрабатывает цифровой проездной, который будет подтверждать результаты тестов на COVID-19 и сертификаты вакцинации.

Проездной поможет находить информацию о поездках, тестировании и требованиях к вакцинам в конкретной стране; искать лаборатории рядом с местом пребывания; позволит лабораториям отправлять пассажирам результаты тестов или сертификаты о прививках в приложение.

Цифровой проездной находится на стадии тестирования, запуск приложения для Apple планируется около 15 апреля. Далее проездной запустят и на Android.

SpaceX раскрыла состав первой гражданской миссии на орбиту

Космическая компания SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии Inspiration4. До конца года она должна отправиться на орбиту на корабле Dragon.

Членами экипажа в рамках первой полностью гражданской миссии будут:

командир - Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этой миссии;

пилот - исследовательница Ниас Проктор;

бортовой врач - медик Хейли Арсенокс;

бортинженер - Кристофер Семброски, ветеран и сотрудник Lockheed Martin.

На борту не будет ни одного профессионального астронавта. Ожидается, что миссия состоится не ранее середины сентября. На орбиту корабль выведет ракета Falcon 9, там Dragon проведет несколько дней, после чего приземлится возле берегов Флориды.

Корабль для полетов на Марс снова взорвался

SpaceX в ходе новых испытаний потеряла очередной прототип корабля Starship для полета на Марс. Запуск провели неожиданно, несмотря на густой туман в районе испытаний.

Прототип поднялся на запланированную высоту в 10 км, перешел в горизонтальное положение и начал снижение для посадки. Но после спуска на километр связь с кораблем оборвалась. На этот раз прототип не успел приземлиться и взорвался в воздухе.

Как объяснил основатель SpaceX Илон Маск, скорее всего, у одного из трех двигателей были проблемы во время подъема на высоту 10 км и он не достиг нужного давления при посадке. Но теоретически это не должно было повлиять на посадку.

Украина официально ввела цифровые паспорта

Украина на законодательном уровне ввела цифровые паспорта в приложении "Дія". С 23 августа цифровые копии ID-паспорта будут иметь практически такую же юридическую силу, как и физические документы.

При этом у каждого пользователя будет возможность через смартфон проверить подлинность документа, а также воспользоваться им при путешествиях внутри страны, получении посылок, предъявлении государственным органам, полиции и так далее.

Новинки от Xiaomi

На этой неделе китайская Xiaomi провела одну из самых масштабных презентаций в своей истории. На ней представили трекер Mi Smart Band 6 с большим AMOLED-экраном, он измеряет пульс, уровень насыщения крови кислородом, определяет персональный индекс активности и предлагает 30 режимов тренировки.

Также представили флагманский Xiaomi Mi11 Ultra с новейшим аккумулятором с кремниево-кислородным анодом. Основная камера получила почти дюймовый сенсор с разрешением 50 Мп, ультраширокоугольный датчик с углом обзора 123 градуса и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Кроме того, публике показали складной смартфон Mi Mix Fold с 8,01-дюймовым дисплеем в раскрытом состоянии. Гаджет оснащен процессором Snapdragon 888, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ.