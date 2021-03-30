SpaceX потеряла очередной прототип корабля для полета на Марс

Американская компания SpaceX потеряла очередной прототип корабля Starship для полета на Марс. Корабль разбился во время испытаний.

Компания SpaceX неожиданно решила сегодня провести запуск 11-го прототипа корабля, несмотря на туманную погоду в районе испытаний. Прототип SN11 успешно поднялся на запланированную высоту в 10 километров, перешел в горизонтальное положение и начал снижение для посадки.

Однако после спуска на высоту 1 километр связь с прототипом корабля резко оборвалась. Пока точно неизвестно, взорвался ли корабль после посадки, или разбился от удара о землю.