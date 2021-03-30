ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

SpaceX потеряла очередной прототип корабля для полета на Марс

Новина українською → Техас, Вторник 30 марта 2021 16:15
SpaceX потеряла очередной прототип корабля для полета на Марс Фото: корабль Starship разбился во время испытаний (instagram.com spacex)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX потеряла очередной прототип корабля Starship для полета на Марс. Корабль разбился во время испытаний.

Испытания корабля транслировалось в Youtube.

Компания SpaceX неожиданно решила сегодня провести запуск 11-го прототипа корабля, несмотря на туманную погоду в районе испытаний. Прототип SN11 успешно поднялся на запланированную высоту в 10 километров, перешел в горизонтальное положение и начал снижение для посадки.

Однако после спуска на высоту 1 километр связь с прототипом корабля резко оборвалась. Пока точно неизвестно, взорвался ли корабль после посадки, или разбился от удара о землю.

Напомним, испытания прототипа SN11 планировались еще в пятницу, 26 марта, однако тогда их перенесли из-за плохих погодных условий. А вчера компания SpaceX не успела получить разрешение от Управления гражданской авиации США.

Как известно, это уже не первый прототип корабля Starship, который взрывается во время летных испытаний. Восьмой и девятый прототипы взорвались во время своей посадки, а прототип SN10 разлетелся на куски через несколько минут после приземления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Hi-tech космический корабль испытания SpaceX
NEWS
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ