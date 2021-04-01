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YouTube готовит новый дизайн без счетчика дизлайков

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 13:37
YouTube готовит новый дизайн без счетчика дизлайков Фото: YouTube будет скрывать дизлайки (Chris McGrath/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Видеохостинг YouTube готовит несколько вариантов дизайна, где не будет видно дизлайков. Новый дизайн готовится по просьбе производителей контента.

Об этом компания сообщила на своем официальном аккаунте в Twitter.

"В ответ на запросы авторов мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков", - говорится в сообщении.

При этом производители контента, как и раньше, смогут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. При этом другие пользователи все равно могут ставить лайки и дизлайки.

YouTube готовит новый дизайн без счетчика дизлайков

Фото: новый дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube запускает в США сервис коротких видео для конкуренции с TikTok. В частности, сервис Shorts позволит записывать вертикальные видео, которые можно приправить спецэффектами и звуковыми дорожками, взятыми из музыкальной библиотеки.

До этого Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу на социальную сеть TikTok. Она ее обвинила в нарушении прав пользователей. В заявлении говорится, что сеть на защищает несовершеннолетних от опасного контента.

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