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PayPal запускает расчеты криптовалютами

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 18:48
PayPal запускает расчеты криптовалютами Фото: биткойном можно будет рассчитаться через PayPal (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Международная платежная система PayPal запускает расчеты криптовалютами. Такие транзакции будут доступны тем пользователям PayPal, которые держат на своих аккаунтах биткойны, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

Об этом сообщил президент PayPal Дэн Шульман, передает Reuters.

По его словам, с 30 марта клиенты PayPal из США смогут использовать криптовалюту для оплаты. Пользователи, у которых есть биткойны, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, смогут конвертировать их в фиатные (традиционные) валюты в момент покупки.

Ожидается, что в ближайшее время сервис станет доступен во всех 29 млн торговых точек, которые работают с PayPal.

"Это первый случай, когда вы может беспрепятственно использовать криптовалюту, как кредитную или дебетовую карту в своем кошельке PayPal", - отметил Шульман.

PayPal не будет брать комиссии за транзакции и разрешит использовать только одну криптовалюту для каждой отдельной покупки.

Напомним, в 2019 году PayPal отказался от участия в проекте криптовалюты Facebook.

А в прошлом году сообщалось, что Украина возобновила переговоры с PayPal. На сегодня пользователям из Украины функционал этой платежной системы не доступен в полной мере.

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