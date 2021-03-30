Международная платежная система PayPal запускает расчеты криптовалютами. Такие транзакции будут доступны тем пользователям PayPal, которые держат на своих аккаунтах биткойны, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

По его словам, с 30 марта клиенты PayPal из США смогут использовать криптовалюту для оплаты. Пользователи, у которых есть биткойны, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, смогут конвертировать их в фиатные (традиционные) валюты в момент покупки.

Ожидается, что в ближайшее время сервис станет доступен во всех 29 млн торговых точек, которые работают с PayPal.

"Это первый случай, когда вы может беспрепятственно использовать криптовалюту, как кредитную или дебетовую карту в своем кошельке PayPal", - отметил Шульман.

PayPal не будет брать комиссии за транзакции и разрешит использовать только одну криптовалюту для каждой отдельной покупки.