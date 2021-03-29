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Facebook проложит два кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 12:59
Facebook проложит два кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета Фото: Facebook улучшит интернет в Индонезии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Facebook планирует проложить два новых кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета. Они соединят Сингапур и Индонезию с Северной Америкой.

Об этом заявил вице-президент Facebook по сетевым инвестициям Кевин Сальвадори, передает Reuters.

По его словам, кабели Echo и Bifrost также будут пересекать Яванское море. Ожидается, что они улучшат скорость интернет-соединения в транстихоокеанском регионе примерно на 70%. При этом менеджер Facebook отказался раскрыть размер инвестиций.

Сальвадори также отметил, что проект Echo строится в партнерстве с Google Alphabet и индонезийской телекоммуникационной компанией XL Axiata и должен быть завершен к 2023 году.

Строительство Bifrost будет проводиться в партнерстве с Telin, дочерней компанией индонезийской Telkom, и сингапурским конгломератом Keppel. Оно должно быть завершено к 2024 году.

Отметим, на сегодня, около 73% из 270-миллионного населения Индонезии являются постоянными пользователями интернета, но только 10% имеют доступ к широкополосному соединению. В связи с этим целые регионы страны остаются без доступа к интернету.

Напомним, ранее Facebook заморозил аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро за распространение фейков о коронавирусе.

Также сообщалось, что Facebook работает над созданием приложения для заключенных, которое должно помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы.

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