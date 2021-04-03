Сервіс Apple в Україні та YouTube без дизлайків. Головне зі світу технологій

Сервісні центри в Україні зможуть офіційно ремонтувати техніку Apple, а YouTube тестує новий дизайн без дизлайків. Тим часом Facebook все ж прокладе додаткові кабелі по морському дну, щоб поліпшити інтернет у транстихоокеанському регіоні.

Про це та інше в добірці головних новин зі світу технологій за минулий тиждень.

Apple працюватиме з сервісними центрами в Україні

Американська компанія Apple оголосила про розширення програми співпраці з незалежними сервісними центрами - IRP. Тепер і українські сервісні центри можуть офіційно отримати доступ до оригінальних запчастин, а також всіх необхідних інструментів. Раніше це було доступно тільки вповноваженим сервісам і магазинам Apple Store.

Щоб взяти участь в програмі, сервісні центри мають подати заявку. Її може відправити будь-яка компанія, зацікавлена в післягарантійному ремонті iPhone або Mac. Але купертіновці не будуть розглядати кандидатів, які використовують товарний знак Apple в назві фірми або веб-сайту. Для отримання сертифіката на ремонт продуктів Apple треба скласти іспит.

YouTube тестує новий дизайн без лічильника дизлайків

YouTube готується змінити дизайн і тестує кілька варіантів дизайну, де не буде видно дизлайків. Очікується, що тепер під відео не буде загальнодоступного лічильника дизлайків.

При цьому виробники контенту, як і раніше, зможуть бачити точну кількість лайків і дизлайків в YouTube Studio. А інші користувачі матимуть можливість ставити їх.

Фото: новий дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)

Facebook прокладе кабелі по дну Тихого океану

Тим часом Facebook хоче прокласти два нових кабелі по морському дну, щоб з'єднати Сінгапур та Індонезію з Північною Америкою. Очікується, що вони поліпшать швидкість інтернет-з'єднання в транстихоокеанському регіоні приблизно на 70%. Інвестиції в проект поки не розкриваються.

Прокладка кабелів має завершитися в 2023-2024 роках. На сьогодні близько 73% з 270-мільйонного населення Індонезії постійно користуються інтернетом, але тільки 10% мають доступ до широкосмугового з'єднання. У зв'язку з цим деякі регіони країни залишаються без покриття.

PayPal запустив розрахунки криптовалютами

Міжнародна платіжна система PayPal запустила розрахунки біткойнами і криптовалютами Ethereum, Bitcoin Cash і Litecoin. Поки що ця можливість доступна для користувачів із США. Вони можуть вільно конвертувати кріптовалюти на своїх гаманцях в момент покупки.

Очікується, що найближчим часом сервіс буде доступним у всіх 29 млн торгових точок, які працюють з PayPal. Крім того, повідомляється, що PayPal не братиме комісію за транзакції і дозволить використовувати лише одну криптовалюту для кожної окремої покупки.

На iOS і Android запустять проїзні з даними про COVID

Міжнародна організація авіаперевезень (IATA) розробляє цифровий проїзний, який підтверджуватиме результати тестів на COVID-19 та сертифікати вакцинації.

Проїзний допоможе знаходити інформацію про поїздки, тестування та вимоги до вакцин в конкретній країні; шукати лабораторії поруч з місцем перебування; дозволить лабораторіям відправляти пасажирам результати тестів або сертифікати про щеплення в додаток.

Цифровий проїзний знаходиться на стадії тестування, запуск додатку для Apple планується близько 15 квітня. Далі проїзний запустять і на Android.

SpaceX розкрила склад першої цивільної місії на орбіту

Космічна компанія SpaceX представила екіпаж першої цивільної місії Inspiration4. До кінця року вона має відправитися на орбіту на кораблі Dragon.

Членами екіпажу в рамках першої повністю цивільної місії будуть:

командир - Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;

пілот - дослідниця Ніас Проктор;

бортовий лікар - медик Хейлі Арсенокс;

бортінженер - Крістофер Семброскі, ветеран і співробітник Lockheed Martin.

На борту не буде жодного професійного астронавта. Очікується, що місія відбудеться не раніше середини вересня. На орбіту корабель виведе ракета Falcon 9, там Dragon проведе кілька днів, після чого приземлиться біля берегів Флориди.

Корабль для польотів на Марс знову вибухнув

SpaceX в ході нових випробувань втратила черговий прототип корабля Starship для польоту на Марс. Запуск провели несподівано, незважаючи на густий туман у районі випробувань.

Прототип піднявся на заплановану висоту до 10 км, перейшов в горизонтальне положення і почав зниження для посадки. Але після спуску на кілометр зв'язок з кораблем обірвався. На цей раз прототип не встиг приземлитися і вибухнув у повітрі.

Як пояснив засновник SpaceX Ілон Маск, швидше за все, у одного з трьох двигунів були проблеми під час підйому на висоту 10 км і він не досяг потрібного тиску при посадці. Але теоретично це не мало вплинути на посадку.

Україна офіційно ввела цифрові паспорта

Україна на законодавчому рівні ввела цифрові паспорта у додатку "Дія". З 23 серпня цифрові копії ID-паспорти матимуть практично таку ж юридичну силу, як і фізичні документи.

При цьому у кожного користувача буде можливість через смартфон перевірити справжність документа, а також скористатися ним при подорожах всередині країни, отриманні посилок, пред'явленні державним органам, поліції і так далі.

Новинки від Xiaomi

Цього тижні китайська Xiaomi провела одну з найбільш масштабних презентацій у своїй історії. На ній представили трекер Mi Smart Band 6 з великим AMOLED-екраном, він вимірює пульс, рівень насичення крові киснем, визначає персональний індекс активності і пропонує 30 режимів тренування.

Також представили флагманський Xiaomi Mi11 Ultra з новим акумулятором з кремнієво-кисневим анодом. Основна камера отримала майже дюймовий сенсор з роздільною здатністю 50 Мп, ультраширококутний датчик з кутом огляду 123 градуси і телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом.

Крім того, публіці показали складаний смартфон Mi Mix Fold з 8,01-дюймовим дисплеєм в розкритому стані. Гаджет оснащений процесором Snapdragon 888, має до 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 512 ГБ.