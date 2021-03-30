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SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии: кто полетит на орбиту

Новина українською → США, Вторник 30 марта 2021 20:59
SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии: кто полетит на орбиту Фото: SpaceX представила экипаж миссии Inspiration4 (facebook.com John Kraus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии Inspiration4, которая до конца 2021 года должно отправиться на орбиту. На борту космического корабля Dragon будут находиться четверо членов экипажа.

Об этом сообщила компания SpaceX.

Членами экипажа корабля Dragon в рамках первой полностью гражданской миссии Inspiration4 будут:

  • командир - Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этой миссии;
  • пилот - исследовательница Ниас Проктор;
  • бортовой врач - медик Хейли Арсенокс;
  • бортинженер - Кристофер Семброски, ветеран и сотрудник Lockheed Martin.

SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии: кто полетит на орбиту

Фото: члены экипажа Dragon, которые полетят в космос в рамках миссии Inspiration4 (facebook.com erin bonilla)

На борту корабля Dragon не будет ни одного профессионального астронавта.

Космический корабль Dragon с четырьмя членами экипажа выведет на орбиту ракета Falcon 9. Миссия состоится не ранее 15 сентября 2021 года. Ожидается, что корабль Dragon проведет несколько дней на орбите, а затем снова войдет в атмосферу Земли и приземлится вблизи берегов Флориды.

Напомним, в феврале этого года бизнесмен Джаред Айзекман предложил компании SpaceX осуществить первую гражданскую миссию на орбиту. Бизнесмен согласился сам оплатить этот исторический полет.

Кроме того, частная компания Axiom Space планирует до конца этого года осуществить туристический полет к Международной космической станции. Туристов планируют отправить в космос на корабле компании SpaceX.

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