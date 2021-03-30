Как пользоваться цифровыми паспортами в приложении "Дія": разъяснение

Сегодня Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон о цифровых паспортах . С 23 августа 2021 года цифровой паспорт в приложении "Дія" обязана принимать каждая организация.

О том, как пользоваться цифровыми паспортами в приложении "Дія", рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

Проверка подлинности паспортов в приложении "Дія"

У каждого есть возможность самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении для смартфона есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя "Дії":

нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу

наведите камеру смартфона на QR - паспорт проверится автоматически

приложение оповестит вас о результате проверки

Убедитесь, что вы подключены к Интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.

Подтверждение личности

Как подтвердить свою личность при наличии сканирующего устройства:

предъявите цифровой паспорт с фото в "Дії"

нажмите на него, чтобы увидеть QR-коды

коды можно считать сканером или планшетом

Как поделиться копией паспорта

Чтобы поделиться копией паспорта:

откройте паспорт в "Дії"

нажмите на него, чтобы появился обратную сторону со QR-кодом

предоставьте код для сканирования

вы увидите оповещение о подтверждении запроса, подтвердите его

"Дія" сформирует цифровую копию паспорта и передаст в систему того, кто запрашивает. Паспорта-книжки образца 1994 года, но не биометрические загранпаспорта, не отражаются в "Дії" и вы не можете делиться их копиями. Но вы можете оформить ID-карту независимо от места регистрации.

Нужно ли загружать документы в приложение?

Нет. Они автоматически подтягиваются из реестров.

Где можно воспользоваться цифровым паспортом уже сейчас?

С помощью обновленного приложения "Дія" 2.0 украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам при получении посылки на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобное.

В частности, с цифровыми паспортами можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках, а также путешествовать по Украине на поезде и самолете. В сервис интегрировались уже 10 аэропортов:

"Борисполь"

"Киев"

"Одесса"

"Львов" имени Даниила Галицкого

"Харьков"

"Запорожье"

"Николаев"

"Ивано-Франковск"

"Херсон"

"Днепропетровск"

С приложением уже сотрудничают ПриватБанк, Новая почта, Укрпочта, Цитрус, Монобанк, АТБ, VARUS, Велмарт, Укрзализныця, Альфа-Банк, Lifecell, Vodafone и другие.

Какое программное обеспечение нужно для считывания документов в приложении "Дія"?

Современные смартфоны, планшеты и большинство сканеров способны считывать QR-коды и штрихкоды, передавая закодированное значение в информационную систему, к которой они подключены.

В случае интеграции по API партнер должен разработать соответствующее программное обеспечение (или адаптировать уже имеющееся), чтобы посылать отсканированные коды на сервер ГП "Дія" для получения результата проверки (валидации).

Если используется валидация с помощью встроенного сканера приложения "Дія", то в этом случае потребуется создание программного обеспечения, но такая валидация может быть менее удобной в условиях работы, например, касс супермаркетов или точек выдачи заказов.