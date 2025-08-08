Середня зарплата українців перевищить 30 тисяч гривень наступного року, - прогноз уряду

Зарплата в Україні

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Уряд очікує, що у 2025 році зарплата становитиме 24 389 гривень.

Стрибок інфляції вже призвів до того, що реальна зарплата впала нижче довоєнного рівня. Номінальна заробітна плата у першому кварталі 2025 року в порівнянні з четвертим кварталом 2021 року зросла на 53,8%. Інфляція за цей час становила 54,0%. У підсумку падіння реальної зарплати за цей час становило 0,3%.

