Скільки Україна витрачатиме на війну: два сценарії уряду на 2026-2028 роки

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки визначив два сценарії розвитку події. Воєнні видатки залишаться пріоритетом надовго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Як зазначається в документі, в умовах довготривалої війни, глобальної кризи і нестабільності, послаблення традиційних союзів видатки на безпеку і оборону і надалі будуть залишатися основним пріоритетом бюджету України.

За базового сценарію, "з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", обсяги видатків державного бюджету на безпеку і оборону визначено:

на 2026 рік у сумі 1,817 трлн гривень;

на 2027 рік - 1,439 трлн гривень;

на 2028 рік - 1,384 трлн гривень;

Як зазначається в документі, в умовах припинення вогню у 2026 році для уряду України існує виклик щодо необхідності збереження обороноздатності та військового потенціалу для відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України.

Зокрема, Україна пропонує міжнародним партнерам з Коаліції охочих створити окремий фонд для фінансування потреб сил безпеки і оборони України.

"Таке рішення дасть змогу зберегти необхідну чисельність військових для упередження поновлення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також буде одним з факторів гарантії безпеки для європейських партнерів", - йдеться в декларації.

Альтернативний сценарій

У разі продовження війни обсяг видатків сектору безпеки і оборони на 2026 рік повинен бути відновлений до рівня 2025 року з урахуванням запланованих змін до державного бюджету (збільшення на 400 млрд гривень), йдеться в декларації.

Так, проти базового сценарію видатки на сектор безпеки і оборони повинні бути збільшені на 750-800 млрд гривень і в загальному обсязі становитимуть 2,6 трлн гривень, що становитиме понад 25% валового внутрішнього продукту.

"За умови спрямування внутрішніх ресурсів, а саме доходів державного бюджету України та внутрішнього фінансування на покриття видатків сектору безпеки і оборони, Україна потребуватиме збереження зовнішньої фінансової підтримки на рівні не нижче поточного року для фінансування соціальних програм, підтримки населення", - йдеться в декларації.

Прогнози на 2026-2028 роки

Як зазначають в уряді, подальший економічний розвиток України значною мірою буде залежати від тривалості та перебігу активної фази військових дій, обсягів фінансової допомоги міжнародних партнерів та динаміки міграційних процесів.

За базовим сценарієм очікується, що ВВП у 2025 році продовжить зростати, але повільнішими темпами - на рівні 2,7%. Ризиками для економічного зростання залишаються безпековий фактор, зокрема продовження обстрілів об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, продовження руйнації виробничих потужностей.

У 2026-2028 роках очікується зростання ВВП із поступовим прискоренням темпів у міру відбудови країни та її виробничого потенціалу. Зокрема, прогнозується, що у 2026 році ВВП зросте на 4,5%, а в подальші роки темпи зростання пришвидшаться до 5% у 2027 році та 5,7% у 2028 році.

Мінекономіки поряд із базовим сценарієм макроекономічного прогнозу на 2026-2028 роки розробило альтернативний сценарій прогнозу, який передбачає більш тривалі строки військових дій із відповідними наслідками для економіки.

Цей сценарій передбачає уповільнення темпів економічного зростання у 2026 році до 2,4% з подальшим більш пригніченим економічним відновленням у 2027 і 2028 роках в середньому щороку на рівні 4,6%.