Реальні зарплати впали українців до довоєнного рівні через стрибок інфляції
Номінальна зарплата українців зросла в порівнянні з 2021 роком більш ніж на 50%. Проте ціни за цей час зростали тими ж темпами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал Центру Разумкова.
За розрахунками експертів центру, номінальна заробітна плата у першому кварталі 2025 року в порівнянні з четвертим кварталом 2021 року зросла на 53,8%. Інфляція за цей час становила 54,0%.
У підсумку падіння реальної зарплати за цей час становило 0,3%.
razumkov.org.ua
Зарплати у 2025 році
У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата становила 23 460 гривень, що на 24,1% більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. З урахуванням інфляції на рівні 13,6%, зростання середньої зарплати перевищило індекс цін на 10,5 в. п.
Проте зростання зарплат є нерівномірним, і відображає перекоси в економіці, що посилені війною та мобілізацією, йдеться в дослідженні.
За даними Держстату, найбільший приріст через гостру нестачу працівників показали авіаційний транспорт (+51,5%), сільське господарство (+46,9%) та будівництво (+35,3%). Високоприбуткові сектори, такі як IT (+32,5%) та фінанси (+28,6%), також збільшили зарплати, випереджаючи середні показники з промисловості, торгівлі та транспорту.
Вчителі та медики
Як зазначають експерти Центру Разумкова, у 13 із 25 секторів економіки зарплати нижчі від середньоукраїнського рівня. Вчителі та медики залишилися в аутсайдерах: в освіті доходи зросли на 13,5%, в охороні здоров’я - на 12,5%, що нижче за інфляцію - 13,6%, фактично скоротивши реальну купівельну спроможність.
"До війни їхні зарплати й так відставали від середньої економіки на 12-16%, а тепер розрив досяг 27% для медиків і 39% для педагогів", - йдеться в повідомленні.
Прогнози щодо зарплат
За попереднім прогнозом уряду, у 2025 році середня зарплата становитиме 24 389 гривень. У Бюджетній декларації визначені такі показники середньої зарплати штатних працівників:
- 2026 рік - 30 240 гривень, зростання на 24%,
- 2027 рік - 35 268 гривень, зростання на 16,6%,
- 2028 рік - 39 758 гривень, зростання на 12,7%,
НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.
Інфляція у травні 2025 року досягла 15,9%, проте вже в червні вона знизилася до 14,3%.
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