ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Реальні зарплати впали українців до довоєнного рівні через стрибок інфляції

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 10:33
UA EN RU
Реальні зарплати впали українців до довоєнного рівні через стрибок інфляції Фото: Зарплати українців впали до довоєнного рівня через зростання цін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Номінальна зарплата українців зросла в порівнянні з 2021 роком більш ніж на 50%. Проте ціни за цей час зростали тими ж темпами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал Центру Разумкова.

За розрахунками експертів центру, номінальна заробітна плата у першому кварталі 2025 року в порівнянні з четвертим кварталом 2021 року зросла на 53,8%. Інфляція за цей час становила 54,0%.

У підсумку падіння реальної зарплати за цей час становило 0,3%.
Реальні зарплати впали українців до довоєнного рівні через стрибок інфляції

razumkov.org.ua

Зарплати у 2025 році

У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата становила 23 460 гривень, що на 24,1% більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. З урахуванням інфляції на рівні 13,6%, зростання середньої зарплати перевищило індекс цін на 10,5 в. п.

Проте зростання зарплат є нерівномірним, і відображає перекоси в економіці, що посилені війною та мобілізацією, йдеться в дослідженні.

За даними Держстату, найбільший приріст через гостру нестачу працівників показали авіаційний транспорт (+51,5%), сільське господарство (+46,9%) та будівництво (+35,3%). Високоприбуткові сектори, такі як IT (+32,5%) та фінанси (+28,6%), також збільшили зарплати, випереджаючи середні показники з промисловості, торгівлі та транспорту.

Вчителі та медики

Як зазначають експерти Центру Разумкова, у 13 із 25 секторів економіки зарплати нижчі від середньоукраїнського рівня. Вчителі та медики залишилися в аутсайдерах: в освіті доходи зросли на 13,5%, в охороні здоров’я - на 12,5%, що нижче за інфляцію - 13,6%, фактично скоротивши реальну купівельну спроможність.

"До війни їхні зарплати й так відставали від середньої економіки на 12-16%, а тепер розрив досяг 27% для медиків і 39% для педагогів", - йдеться в повідомленні.

Прогнози щодо зарплат

За попереднім прогнозом уряду, у 2025 році середня зарплата становитиме 24 389 гривень. У Бюджетній декларації визначені такі показники середньої зарплати штатних працівників:

  • 2026 рік - 30 240 гривень, зростання на 24%,
  • 2027 рік - 35 268 гривень, зростання на 16,6%,
  • 2028 рік - 39 758 гривень, зростання на 12,7%,

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.

Інфляція у травні 2025 року досягла 15,9%, проте вже в червні вона знизилася до 14,3%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Державна служба статистики
Новини
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом