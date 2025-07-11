Реальні зарплати впали українців до довоєнного рівні через стрибок інфляції

Номінальна зарплата українців зросла в порівнянні з 2021 роком більш ніж на 50%. Проте ціни за цей час зростали тими ж темпами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал Центру Разумкова.

За розрахунками експертів центру, номінальна заробітна плата у першому кварталі 2025 року в порівнянні з четвертим кварталом 2021 року зросла на 53,8%. Інфляція за цей час становила 54,0%.

У підсумку падіння реальної зарплати за цей час становило 0,3%.



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Зарплати у 2025 році

У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата становила 23 460 гривень, що на 24,1% більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. З урахуванням інфляції на рівні 13,6%, зростання середньої зарплати перевищило індекс цін на 10,5 в. п.

Проте зростання зарплат є нерівномірним, і відображає перекоси в економіці, що посилені війною та мобілізацією, йдеться в дослідженні.

За даними Держстату, найбільший приріст через гостру нестачу працівників показали авіаційний транспорт (+51,5%), сільське господарство (+46,9%) та будівництво (+35,3%). Високоприбуткові сектори, такі як IT (+32,5%) та фінанси (+28,6%), також збільшили зарплати, випереджаючи середні показники з промисловості, торгівлі та транспорту.

Вчителі та медики

Як зазначають експерти Центру Разумкова, у 13 із 25 секторів економіки зарплати нижчі від середньоукраїнського рівня. Вчителі та медики залишилися в аутсайдерах: в освіті доходи зросли на 13,5%, в охороні здоров’я - на 12,5%, що нижче за інфляцію - 13,6%, фактично скоротивши реальну купівельну спроможність.

"До війни їхні зарплати й так відставали від середньої економіки на 12-16%, а тепер розрив досяг 27% для медиків і 39% для педагогів", - йдеться в повідомленні.