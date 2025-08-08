RU

Экономика

Средняя зарплата украинцев превысит 30 тысяч гривен в следующем году, - прогноз Кабмина

Фото: Зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен в 2026 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зарплаты в Украине растут высокими темпами. Правительство ожидает, что до 2028 года она будет повышаться примерно на 5 тысяч гривен каждый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 августа 2025 г. № 946.

Постановлением одобрен Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, и основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины.

Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.

По предварительному прогнозу правительства, в 2025 году средняя зарплата штатных работников до вычета налогов (брутто) составит 24 389 гривен.

По первому сценарию зарплата составит:

  • 2026 год - 30 240 гривен, номинальный рост на 24,0%,
  • 2027 год - 35 268 гривен, рост на 16,6%,
  • 2028 год - 39 758 гривен, рост на 12,7%.

По второму сценарию зарплата составит:

  • 2026 год - 30 032 гривен, номинальный рост на 23,1%,
  • 2027 год - 34 808 гривен, рост на 15,9%,
  • 2028 год - 39 436 гривен, рост на 13,3%.

 

Зарплата в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Правительство ожидает, что в 2025 году зарплата составит 24 389 гривен.

Скачок инфляции уже привел к тому, что реальная зарплата упала ниже довоенного уровня. Номинальная заработная плата в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года выросла на 53,8%. Инфляция за это время составила 54,0%. В итоге падение реальной зарплаты за это время составило 0,3%.

