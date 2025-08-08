Средняя зарплата украинцев превысит 30 тысяч гривен в следующем году, - прогноз Кабмина

Зарплата в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Правительство ожидает, что в 2025 году зарплата составит 24 389 гривен.

Скачок инфляции уже привел к тому, что реальная зарплата упала ниже довоенного уровня. Номинальная заработная плата в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года выросла на 53,8%. Инфляция за это время составила 54,0%. В итоге падение реальной зарплаты за это время составило 0,3%.

