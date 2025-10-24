ua en ru
Середня зарплата чиновників впала нижче 60 тисяч гривень: де платять найбільше

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 08:51
UA EN RU
Автор: Олександр Білоус

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають повільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Середня зарплата держслужбовців

У вересні 2025 року середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів влади становила 59,1 тисячі гривень. Зарплата впала в порівнянні з серпнем (61,6 тисячі гривень).

Це більш ніж втричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, в серпні становила 19,8 тисячі гривень. Даних за вересень поки немає.

Зарплата чиновників була на 5,9% більшою, ніж торік (55,8 тисячі гривень у вересні 2024 року).

При цьому рівень споживчої інфляції у вересні склав 11,9% р/р, тож реальні доходи держслужбовців скоротилися.

Найвищі зарплати - у НАЗК та представництві президента в Криму

Лідером за розміром середньої зарплати стало Національне агентство з питань запобігання корупції, де працівники отримували в середньому 99,2 тисячі гривень.

Лише на кілька гривень менше - 99,18 тисячі гривень - мали співробітники представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

До п’ятірки лідерів також увійшли Антимонопольний комітет України (93,5 тисячі гривень), Державна митна служба (88,4 тисячі гривень) та Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (87 тисяч гривень).
Керівництво отримує у понад два рази більше

Середня зарплата керівників державних органів становила 127,8 тисячі гривень, тобто більш ніж удвічі перевищує показник по системі.

Найвищі виплати отримали керівники Державної митної служби - 323,8 тисячі гривень, Соціальної сервісної служби України - 298,3 тисячі гривень, та Державної служби геодезії, картографії та кадастру - 294,4 тисячі гривень.

Високі зарплати також зафіксовано у керівництва НАЗК - 255,6 тисячі гривень та Нацкомісії з енергетики і комунальних послуг - 222,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують встановити ліміт зарплат чиновників на рівні 80 тисяч гривень на час війни.

