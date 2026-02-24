Зеленський вперше показав бункер на Банковій (відео)

Президент України Володимир Зеленський вперше показав бункер під будівлею Офісу на вулиці Банковій у Києві та свій робочий кабінет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Під час свого звернення в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Зеленський показав бункер, у якому проводив перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, – тут були перші розмови з лідерами світу на початку війни. Тут говорив із президентом (США Джо – ред.) Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", - заявив президент.

У опублікованому він також пройшовся коридорами, що прикрашені патріотичними плакатами.