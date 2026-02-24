Зеленський вперше показав бункер на Банковій (відео)
Президент України Володимир Зеленський вперше показав бункер під будівлею Офісу на вулиці Банковій у Києві та свій робочий кабінет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Під час свого звернення в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Зеленський показав бункер, у якому проводив перші місяці повномасштабного вторгнення.
"Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, – тут були перші розмови з лідерами світу на початку війни. Тут говорив із президентом (США Джо – ред.) Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", - заявив президент.
У опублікованому він також пройшовся коридорами, що прикрашені патріотичними плакатами.
Що відомо про будівлю Офісу президента
Зазначимо, що Офіс президента України розташований на вул. Банковій, 11. Ця будівля зведена у 1936-1939 роках на фундаменті будівлі 1870-х років.
Спочатку там розміщувався штаб Київського особливого військового округу, також згодом - ЦК Компартії України.
Приміщення побудоване в стилі урочистого сталінського ампіру. Також у стилі будинку поєднано елементи класичного стилю й українського бароко.
