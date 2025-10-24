ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Средняя зарплата чиновников упала ниже 60 тысяч гривен: где платят больше всего

Украина, Пятница 24 октября 2025 08:51
UA EN RU
Средняя зарплата чиновников упала ниже 60 тысяч гривен: где платят больше всего Фото: Зарплата чиновников упала ниже 60 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине. Но в 2025 году они растут медленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Средняя зарплата госслужащих

В сентябре 2025 года средняя начисленная заработная плата работников центральных органов власти составила 59,1 тысячи гривен. Зарплата упала по сравнению с августом(61,6 тысячи гривен).

Это более чем втрое больше, чем средняя по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, в августе составляла 19,8 тысячи гривен. Данных за сентябрь пока нет.

Зарплата чиновников была на 5,9% больше, чем в прошлом году (55,8 тысячи гривен в сентябре 2024 года).

При этом уровень потребительской инфляции в сентябре составил 11,9% г/г, поэтому реальные доходы госслужащих сократились.

Самые высокие зарплаты - в НАПК и представительстве президента в Крыму

Лидером по размеру средней зарплаты стало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где работники получали в среднем 99,2 тысячи гривен.

Лишь на несколько гривен меньше - 99,18 тысячи гривен - имели сотрудники представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

В пятерку лидеров также вошли Антимонопольный комитет Украины (93,5 тысячи гривен), Государственная таможенная служба (88,4 тысячи гривен) и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (87 тысяч гривен).
Средняя зарплата чиновников упала ниже 60 тысяч гривен: где платят больше всего

Руководство получает более чем в два раза больше

Средняя зарплата руководителей государственных органов составила 127,8 тысячи гривен, то есть более чем вдвое превышает показатель по системе.

Самые высокие выплаты получили руководители Государственной таможенной службы - 323,8 тысячи гривен, Социальной сервисной службы Украины - 298,3 тысячи гривен, и Государственной службы геодезии, картографии и кадастра - 294,4 тысячи гривен.

Высокие зарплаты также зафиксированы у руководства НАПК - 255,6 тысячи гривен и Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам - 222,5 тысячи гривен.

Средняя зарплата чиновников упала ниже 60 тысяч гривен: где платят больше всего

Напомним, в Верховной Раде предлагают установить лимит зарплат чиновников на уровне 80 тысяч гривен на время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Министерство финансов Украины
Новости
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию