Средняя зарплата чиновников упала ниже 60 тысяч гривен: где платят больше всего

Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине. Но в 2025 году они растут медленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина .

Средняя зарплата госслужащих

В сентябре 2025 года средняя начисленная заработная плата работников центральных органов власти составила 59,1 тысячи гривен. Зарплата упала по сравнению с августом(61,6 тысячи гривен).

Это более чем втрое больше, чем средняя по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, в августе составляла 19,8 тысячи гривен. Данных за сентябрь пока нет.

Зарплата чиновников была на 5,9% больше, чем в прошлом году (55,8 тысячи гривен в сентябре 2024 года).

При этом уровень потребительской инфляции в сентябре составил 11,9% г/г, поэтому реальные доходы госслужащих сократились.

Самые высокие зарплаты - в НАПК и представительстве президента в Крыму

Лидером по размеру средней зарплаты стало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где работники получали в среднем 99,2 тысячи гривен.

Лишь на несколько гривен меньше - 99,18 тысячи гривен - имели сотрудники представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

В пятерку лидеров также вошли Антимонопольный комитет Украины (93,5 тысячи гривен), Государственная таможенная служба (88,4 тысячи гривен) и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (87 тысяч гривен).



Руководство получает более чем в два раза больше

Средняя зарплата руководителей государственных органов составила 127,8 тысячи гривен, то есть более чем вдвое превышает показатель по системе.

Самые высокие выплаты получили руководители Государственной таможенной службы - 323,8 тысячи гривен, Социальной сервисной службы Украины - 298,3 тысячи гривен, и Государственной службы геодезии, картографии и кадастра - 294,4 тысячи гривен.

Высокие зарплаты также зафиксированы у руководства НАПК - 255,6 тысячи гривен и Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам - 222,5 тысячи гривен.