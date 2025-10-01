У Раді хочуть встановити ліміт зарплат чиновників до 80 тисяч, але не для всіх

У Верховній Раді пропонують встановити ліміт зарплат чиновників на рівні 80 тисяч гривень на час війни, при цьому окремі посади залишаться поза обмеженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram .

Як зазначив Гетманцев, на період війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений, і саме тому з’явилася ініціатива про обмеження рівня зарплат чиновників.

"З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тисяч гривень на місяць", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які "беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони".

Гетманцев запросив народних депутатів приєднатися до підписання.