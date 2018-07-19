В сентябре в Раду внесут законопроект о юстиции для ребенка

Работа над новым законопроектом будет продолжаться в течение лета

В сентябре в Верховную раду будет внесен новый законопроект о защите прав ребенка, попавшего в сложные жизненные обстоятельства и нарушившего законодательство. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

По словам нардепа, пока законодательство преимущественно направлено на решение прав взрослого человека.

"У нас недостаточно законодательства, ведь оно направлено на решение прав взрослого человека. А нам надо обязательно учитывать специфику ребенка, который развивается, и многие понятия не понимает. Мы обязательно должны учесть переходный возраст ребенка, его психику. Поэтому в Минюсте пока создан координационный совет, который разрабатывает юстицию для детей. Уже наработан костяк закона, мы планируем его с сентября вносить в парламент", - рассказала Луценко.

По ее словам, работа над новым законопроектом будет продолжаться в течение лета.

"Это закон о политике государства в вопросе защиты прав ребенка, который попадает в сложные жизненные обстоятельства и вступившего в контакт с законом. Мы сейчас хотим услышать мнение специальной среды, хотим проговорить нюансы. Например, нужен семейный суд в Украине, вопросы будут в нем рассматриваться. Проще сказать, в Украине будут разработаны правила того, как работать с ребенком преступником, ребенком-свидетелем, ребенком-потерпевшим. Будут прописаны все эти правила: специально обученные судьи, специально обученные адвокаты и полицейские", - сообщила Луценко.

Она отметила что в УПК, в частности, не указан целый ряд правил ведения судебного процесса с участием несовершеннолетних.

"Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает некоторые нюансы, связанные с несовершеннолетними. Например, ребенок стал преступником в силу того, что он, например, вырос в семье, где было насилие, она скопировал поведение своего отца и перенес это на отношения в обществе. Этот процесс должен быть закрыт или открыт? Должно ли быть учтено мнение ребенка, когда в суде будут отстаиваться его права? Должно ли государство предоставить юридическую помощь? Как должен разговаривать такой адвокат? Должны ли у него быть навыки общения с несовершеннолетним ребенком? Конечно должны. Уголовно-процессуальный кодекс сегодня об этом не говорит", -добавила депутат.

Напомним, как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимости урегулирования суррогатного материнства на законодательном уровне, поскольку в Украине набрала обороты проблема противоправного использования женщин из малообеспеченных семей в суррогатном материнстве.

16 июля глава Нацполиции Сергей Князев заявил о разоблачении в столице преступников, которые вывозили детей за границу под прикрытием репродуктивной клиники.