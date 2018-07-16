Украине необходимо урегулировать вопрос суррогатного материнства на законодательном уровне, - ГПУ

В Украине набрала обороты проблема противоправного использования женщин в суррогатном материнстве

Украине необходимо урегулировать вопрос суррогатного материнства на законодательном уровне, поскольку в стране набрала обороты проблема противоправного использования женщин из малообеспеченных семей в суррогатном материнстве. Об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам генпрокурора, согласно требованию Министерство здравоохранения, ребенок, которого передают в рамках суррогатного материнства супругам, должен иметь генетический материал хотя бы одного из партнеров такого материнства, иначе - идет речь о незаконной передаче и фактически торговле ребенком.

"Украина сейчас является одним из крупнейших операторов этого мало регулируемого в нашей стране бизнеса", - заявил генпрокурор.

Луценко рассказал, что в 2010 году гражданин Молдовы, который одновременно является и гражданином Германии, организовал на территории Украины деятельность медицинского центра "БиоТехКом" (BioTexCom), который специализируется на предоставлении услуг в области репродуктивной медицины.

По его словам, в 2011 году пациентами этой клиники стали супруги из Италии, которые за сумму в размере 30 тыс. евро хотели решить проблему своей бездетности с помощью услуг, которые предоставляла клиника.

Луценко отметил, что на момент оплодотворения потенциальные родители не находились на территории Украины и не предоставили свой биоматериал для необходимых медицинских процедур.

Используя заведомо поддельные документы медицинского центра и украинских органов государственной регистрации актов гражданского состояния итальянские пациенты зарегистрировались родителями украинского ребенка, а в октябре 2011 года вывезли его в Италию.

По словам Луценко, таких случаев зарегистрировано более 1 тыс. на территории Украины.

Вместе с тем он призвал Министерство здравоохранения и парламент более детально урегулировать существующий вопрос на законодательном уровне.

"Я хотел бы призвать Министерство здравоохранения, а также Верховную раду принять более детальные законодательные и нормативные решения по этому вопросу. Большинство стран мира отказалось от коммерческого суррогатного материнства, а те страны, которые его допускают, более четко, чем одним приказом регламентируют этот порядок. Возможно изучить канадское законодательство и взять за пример для нашего", - сказал Луценко.

Напомним, сегодня, 16 июля, председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Киеве разоблачили преступников, которые вывозили детей за границу под прикрытием репродуктивной клиники.