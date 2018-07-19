У вересні в Раду внесуть законопроект про юстицію для дитини

Робота над новим законопроектом буде тривати впродовж літа

У вересні до Верховної ради буде внесено новий законопроект про захист прав дитини, яка потрапила у складні життєві обставини і порушила законодавство. Про у коментарі РБК-Україна розповіла представник президента у Верховній раді Ірина Луценко.

За словами нардепа, наразі законодавство переважно направлене на вирішення прав дорослої людини.

"У нас недостатньо законодавства, адже воно направлене на вирішення прав дорослої людини. А нам треба обов’язково враховувати специфіку дитини, яка розвивається, і багато понять не розуміє. Ми обов’язково маємо врахувати перехідний вік дитини, її психіку. Тому у Мін'юсті наразі створена координаційна рада, яка розробляє юстицію для дітей. Уже напрацьований костяк закону, ми плануємо його з вересня вносити у парламент", - розповіла Луценко.

За її словами, робота над новим законопроектом буде тривати впродовж літа.

"Це закон про політику держави у питанні захисту прав дитини, яка потрапляє у складні життєві обставини і вступила у контакт з законом. Ми зараз хочемо почути думку спеціального середовища, хочемо проговорити нюанси. Наприклад, чи потрібен сімейний суд в Україні, які питання будуть у ньому розглядатись. Простіше сказати, в Україні будуть розроблені правила того, як працювати з дитиною злочинцем, дитиною-свідком, дитиною-потерпілим. Будуть прописані всі ці правила: спеціально навчені судді, спеціально навчені адвокати і поліцейські", - повідомила Луценко.

Вона відзначила що у КПК, зокрема, не вказана ціла низка правил щодо ведення судового процесу за участю неповнолітніх.

"Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає деякі нюанси, які пов’язані з неповнолітніми. Наприклад, дитина стала злочинцем в силу того, що вона, наприклад, виросла у сім’ї, де перебувало насильство, вона скопіювала поведінку свого батька і перенесла це на відносини у суспільстві. Цей процес має бути закритий чи відкритий? Чи має бути врахована думка дитини, коли в суді будуть відстоюватись її права? Чи має держава надати безоплатну правову допомогу? Як має розмовляти такий адвокат? Чи повинні в нього бути навики спілкування з неповнолітньою дитиною? Звичайно повинні. Кримінально-процесуальний кодекс сьогодні про це не говорить", -додала депутат.

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