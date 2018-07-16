В Киеве разоблачили преступников, которые вывозили детей за границу под прикрытием клиники

В частности, установлен факт вывоза мальчика по поддельным документам

В Киеве правоохранители разоблачили лиц, которые вывозили детей за границу под прикрытием репродуктивной клиники. Об этом сегодня, 16 июля, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба Министерства иностранных дел (МВД).

Отмечается, что в течение нескольких лет под видом предоставления услуг по проведению вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства злоумышленники записывали иностранных граждан родителями детей, рожденных в Украине. Впоследствии на основании этих документов иностранцы вывозили детей за границу.

Полицейские установили факт вывоза иностранцами ребенка, рожденного в Виннице, за пределы Украины. Мальчика вывезли на основании поддельных документов.

В настоящее время полицейскими установлены личности нескольких сотен суррогатных матерей, которые пользовались услугами разоблаченной клиники. Также установлена личность 41-летнего иностранца, который организовал противоправный бизнес.

Во время досудебного расследования были установлены факты уклонения нарушителей от уплаты налога на прибыль в сумме в несколько десятков миллионов гривен. Кроме того, установлены факты уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц, которые предоставляли услуги по суррогатному материнству.

По выявленным фактам открыто уголовные производство по ч.1 и ч.3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 июня в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка.