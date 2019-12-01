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Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Новости » Общество     01.12.2019 - 03:46
Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Власти Парижа решили присвоить ему почетное гражданство в сентябре 2018 года

Украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европарламента в Twitter.

"Олег Сенцов в Париже: через год после прибытия его адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города", – говорится в сообщении.

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал Сенцов во время награждения.

Как сообщает DW, документы о почетном гражданстве Парижа Сенцов получил из рук мэра города Анн Идальго.

Власти французской столицы решила присвоить ему почетное гражданство в сентябре 2018 года.

Напомним, 26 ноября Сенцов получил премию Сахарова в Европейском парламенте.

Ранее президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что готов лично привезти в Украину премию Сахарова, присужденную Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья.

Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2018 году.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и РФ Сенцов вернулся в Украину.

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