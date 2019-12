Власти Парижа решили присвоить ему почетное гражданство в сентябре 2018 года

Украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европарламента в Twitter.

"Олег Сенцов в Париже: через год после прибытия его адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города", – говорится в сообщении.

Oleg Sentsov à Paris: un an après la venue de son avocat et de sa cousine, il reçoit la citoyenneté d'honneur de la Ville. “Tous les prisonniers ukrainiens n'ont pas été libérés, je continuerai à me battre pour leur libération et j'espère que vous me soutiendrez dans ce combat”. pic.twitter.com/JH2YtQIUX2