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Сенцову вручили премию Магнитского

Новости » Общество     15.11.2019 - 06:46
Сенцову вручили премию Магнитского
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Billbrowder)

Вручение происходило в Лондоне

Украинскому режиссеру, вернувшемуся из плена в Росии, Олегу Сенцову в Лондоне вручили международную премию имени Сергея Магнитского. Об этом сообщает "Голос Америки".

Сенцова наградили премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Премию режиссеру вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Премия Магнитского вручается с 2015 года за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.

Напомним, ранее в октябре Олег Сенцов получил премию Ukrainian ID Awards. Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards, которая была основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины.

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Новости Украины права человекаОлег Сенцов
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