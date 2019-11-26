Сенцову вручили премию Сахарова в Европарламенте

Фото: Сенцов в Европарламенте (facebook.com/UkraineEUMission)

Европейский парламент объявил Олега Сенцова лауреатом премии Сахарова еще в прошлом году

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европейском парламенте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сенцов в Европарламенте заявил, что Россия не хочет мира на Донбассе и в Украине.

"Сейчас идет много разговоров о примирении с Россией, какие-то переговоры. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россияне обязательно обманут, они не хотят мира не Донбассе, они не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях", - сказал он, выступая с речью.

Фото: Сенцов в Европарламенте (facebook.com/UkraineEUMission)

Напомним, ранее президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что готов лично привезти в Украину премию Сахарова, присужденную Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и РФ Сенцов вернулся в Украину.