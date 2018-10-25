Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

Фото: акция в поддержку Сенцова (РБК-Украина)

Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова за 2018 год. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает РБК-Украина.

"Олег Сенцов награжден орденом Сахарова! Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря", - сообщил он в Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на присвоение Сенцову премии Сахарова.

"Премия Сахарова, которую сегодня Европарламент присвоил Сенцов - это очередной поворот ключа, который открывает решетки тюрьмы, где удерживают Олега. Мы благодарны за важное решение европарламентариев, которое на самом деле является мощным сигналом о необходимости защиты демократии в мире", - заявил Гройсман.

"После завершения голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание как премия Сахарова. Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР", - написал в Twitter глава МИД Украина Павел Климкин.

По словам президента Украины Петра Порошенко, присвоение премии приблизит момент освобождения Сенцова.

"Благодарен Европейскому парламенту за важное решение - предоставить престижную премию Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову. Уверен, что это решение приблизит момент освобождения Олега Сенцова", - заявил президент.

Отметим, что премия "За свободу мысли" имени Сахарова, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова, который за свою правозащитную деятельность был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан из Москвы. Премия вручается за "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".

Напомним, 9 октября были определены финалисты премии Сахарова. Ими стали: Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзаф. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов Европарламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру. Отметим, что на соискание премии украинца выдвинула крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".